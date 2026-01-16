Así Va el Avance de Vivienda para el Bienestar: ¿Habrá Nuevas Casas en 2026?

Gobierno Federal presentó los avances del Programa Vivienda para el Bienestar, te detallamos cómo van los avances y si tienen contempladas nuevas casas para que las personas puedan registrarse.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, informó que durante 2025 se formalizaron 393 mil 686 viviendas a nivel nacional. Estas acciones se desplegaron en 31 entidades mediante 470 proyectos, con un impacto directo para 1.4 millones de personas.

También, brindaron 420 mil apoyos, con énfasis en el oriente del Estado de México, donde 100 mil beneficios ayudarán a 1.5 millones de habitantes. En materia de certeza jurídica, se entregaron 270 mil documentos, beneficiando a 970 mil personas, mientras que la mejora de condiciones crediticias favoreció a 4.8 millones.

El Programa Vivienda para el Bienestar fue implementado por el Gobierno de México para contemplar a personas consideradas en situación de vulnerabilidad como madres solteras, jefas de familia, personas adultas mayores o pertenecientes a una comunidad indígena.

¿Habrá nuevas casas pasa registro en 2026?

Con las metas anunciadas y la disponibilidad de suelo, el programa contempla nuevas construcciones de casas en 2026 y priorizará a regiones con mayor necesidad y esquemas que faciliten el acceso al crédito y la regularización de la propiedad.