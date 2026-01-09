Emanuel Torres ya vuela hacia Ciudad Victoria

Por Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El mediocampista ecuatoriano Vicente Emmanuel Torres ya se encuentra rumbo a Ciudad Victoria, así lo dio a conocer Alejandro Ruilova en una entrevista realizada en el aeropuerto.

“Es una oportunidad muy importante en el extranjero. Espero hacer las cosas bien ahora que me toca llegar, incorporarme al grupo y que todo salga de la mejor manera”, expresó el jugador.

Torres señaló que aprovechará al máximo la oportunidad de llegar al equipo de Correcaminos, al tratarse de un mercado diferente. “Se busca hacer las cosas bien; el objetivo es adaptarnos rápido y salir adelante”, comentó.

El mediocampista también reveló que ya tuvo un primer acercamiento con el estratega uruguayo Gustavo “Chavo” Díaz. “Busco la manera de acelerar mi llegada para adaptarme lo antes posible al grupo y así cumplir con los objetivos que tiene el equipo”, indicó.

Añadió que su expectativa es rendir de buena forma con el conjunto universitario y, a futuro, dar el salto a un club de mayor jerarquía. “Tomé esta decisión con responsabilidad para aprovechar esta gran oportunidad en el exterior”, afirmó.

Detalló que existieron ofertas de equipos de la Primera División de Ecuador; sin embargo, optó por viajar a México para incorporarse a Correcaminos de la Liga de Expansión MX. “Tuvimos ofertas de otros equipos ecuatorianos, es verdad, pero ya había un compromiso y una decisión tomada, la cual se respeta por la oportunidad que me brindan”, explicó.

Pese a que la directiva no ha hecho oficial la contratación de Torres Chiriboga, el propio jugador confirmó su incorporación al equipo universitario.