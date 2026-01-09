MONSTERS EL PITAYAL VENCE A FORÁNEOS

Ciudad Victoria.– El equipo de Monsters El Pitayal se impuso por marcador de 6-2 a Foráneos, en duelo correspondiente a la categoría 2A de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, disputado en el Campo de Béisbol Carlos Benavides Peña (31 Morelos).

Rogelio Borjas abrió la pizarra con una carrera en la primera entrada para colocar el 1-0. En el tercer inning, El Pitayal amplió su ventaja a 3-0 gracias a las anotaciones de Armando Medina y nuevamente Borjas, quienes cruzaron el plato.



La ofensiva de Monsters continuó en el siguiente episodio, cuando Alex Cázares y, por tercera ocasión, Rogelio Borjas incrementaron la diferencia a 5-0, tras conectar potentes batazos que enviaron la pelota fuera del campo.

Fue hasta la quinta entrada cuando Foráneos logró romper el cero, con anotación de Marlon Macías para el 5-1.

Rogelio Borjas cerró una destacada actuación al anotar su cuarta carrera de la noche en la sexta entrada, colocando el marcador 6-1 con otro sólido batazo. El resultado final se definió en el séptimo inning, cuando Julián Osuel anotó por Foráneos para dejar cifras definitivas de 6-2.