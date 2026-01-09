DEPORTIVO CEPEDA-CEDILLO ARRANCA EL AÑO CON VICTORIA

Ciudad Victoria.– Tras el receso por las fechas decembrinas, este miércoles se reanudó la actividad en la Liga de Futbol La 12, en la rama femenil, con la disputa de la Jornada 5. El conjunto de Deportivo Cepeda-Cedillo inició el año con el pie derecho al venir de atrás y vencer 2-1 a Deportivo K.R.

El encuentro se llevó a cabo en la cancha de la colonia 12 de Septiembre, donde las acciones comenzaron en punto de las 20:00 horas.

Durante la primera mitad, Alondra Barrón abrió el marcador para K.R. con un certero disparo que superó a la arquera Lucía Charles para el 1-0. La reacción fue inmediata y Debany “Pichu” García igualó el encuentro 1-1 con un potente disparo que se incrustó en el ángulo de la portería.

Para la segunda parte, Cepeda-Cedillo concretó la remontada con una nueva anotación de Debany García, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para definir de frente a la guardameta y enviar el balón al fondo de la red.

Con este resultado, Deportivo Cepeda-Cedillo mantiene su buen paso en el torneo y se coloca en la parte alta de la tabla, pese a contar con dos partidos pendientes.