Comparten el mando Junior y CENTTEK

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los equipos del Deportivo Junior y CENTTEK comparten el mando de la Liga de Zona Centro, esto luego de nueve fechas disputadas, donde ambos conjuntos tienen un total de 21 unidades.

Con dos partidos pendientes Deportivo Junior es quien esta a la cabeza de la tabla general al tener mejor diferencia de goles, relegando al segundo puesto al CENTTEK, en el tercer escalón está el 6 y 7 Mutualismo con 19 puntos.

Por su parte los cuadros de Linda Vista, Deportivo Franco y Cuau FC tienen 18 unidades en su poder. El equipo de Viento Libre aprieta el paso y cosecha 16 puntos; mismas unidades que tiene La Lajilla.

Los conjuntos de Tornos Noroeste, Escuela Pitufos y La Raza aparecen con 15 puntos cada uno, seguidos por Boca Juan Capitán, Reyna JR, Ranchito 00 Cero, Colmar, quienes tienen 14 unidades cada uno.

En la mitad de la tabla está el Deportivo Rodríguez y Mariano Matamoros FC con 13 puntos, en tanto que Giovanny y Chotaga Jr. tienen 12 puntos cada uno.

Le siguen Ortiz Doña Rosa y Colonia Mainero ambos con 10 puntos.

En la parte baja están Call Off Victory, Deportivo Ríos y Popo Diseño FC con 5 unidades, un punto menos es para Villa de Casas, Velázquez Lucia y APP.

Los equipos que no han sumado puntos es Flores Magón y Ranchito Original.