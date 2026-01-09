AEFFT pondrá a dieta a todos hasta febrero

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Será hasta el mes de febrero cuando se reactiven los módulos de certificación para los entrenadores personalizados, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness de Tamaulipas, Gastón Cavazos.

“Será el 7 y 8 de febrero, cuando se reactive el módulo dos de cuatro de la certificación para entrenadores personalizados, el cual será impartido por Jorge Alejandro Izaguirre”.

Explicó que Izaguirre Olivares es un capacitador oficial de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness siendo uno de los impulsores de estás certificaciones.

Entre los temas que darán en dicha certificación son el Sistema de Entrenamiento Especializado, además de Mecanismos de Hipertrofia, Entrenamiento Periodizado, Metodología y Programación del entrenamiento de fuerza.

Así como también la programación del entrenamiento Cardiovascular, Fisiología del ejercicio, Kinesiología teórica y práctica, taller entrenamiento dorsal, bíceps y tríceps.

“Cada año se suman más y más entrenadores a la certificación, ya que año tras año se ha tenido un incremento considerable”.