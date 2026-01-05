Diego Pineda sueña en grande y quiere a Correcaminos en liguilla

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con ilusión renovada y el firme compromiso de aportar goles y resultados, el delantero Diego Pineda se presentó en el CeFor como refuerzo de Correcaminos de la UAT, equipo al que regresa para vivir su tercera etapa vistiendo la camiseta naranja.

Pineda no ocultó su satisfacción por volver a una institución y a una ciudad que considera especiales en su carrera profesional, destacando el respaldo recibido por parte de la directiva y el cuerpo técnico.

“Muy contento y muy agradecido con Dios, con la gente involucrada con la directiva y con el cuerpo técnico por confiar en mí y muy contento de regresar a una ciudad, a un equipo muy especiales para mí y con muchas ganas de dar todo de mí para conseguir los objetivos del club”, expresó el atacante.

El delantero aseguró que su retorno está cargado de emociones positivas y con la firme intención de contribuir a que Correcaminos vuelva a ser protagonista en la Liga de Expansión MX.

“Mucha alegría, mucho agradecimiento, muchas emociones positivas para poder escribir una nueva historia y poner a Correcaminos otra vez donde se merece, en una liguilla nuevamente, cumplir los objetivos del club y por qué no soñar con cosas grandes”, señaló.

Pineda reveló que la decisión de regresar fue inmediata una vez que surgió la posibilidad, motivado por el proyecto deportivo y el deseo de aportar su experiencia.

“Cuando existió la posibilidad de venir, fue un segundo en mi cabeza que tomó la decisión para venir y gracias a Dios se dio bien y se dio rápido y aquí estamos dispuestos a darlo todo y poner nuestro granito de arena”, comentó.

En lo individual, el delantero dejó claro que buscará contribuir con goles, esfuerzo y entrega dentro y fuera del terreno de juego.

“Yo busco aportar desde donde pueda, dar lo mejor de mí, primero Dios, que vengan muchos goles, poder ayudar al equipo con eso, dar muchas alegrías, mucho trabajo, disposición, todo lo que implica el compromiso de estar aquí a eso venimos”, afirmó.

Sobre su estado físico y adaptación, Pineda aseguró llegar en buenas condiciones y con la convicción de alcanzar su mejor versión.

“Con mucha confianza, convicción de que trabajando fuerte puedo lograr estar en mi mejor versión y eso es lo que exige este club, es lo que exige este equipo; vengo con toda la disposición del mundo, en perfectas condiciones y pues día a día voy a ir adaptándome, agarrando ritmo y listo para jugar”, explicó.

Finalmente, el atacante habló del arranque del torneo y del debut como visitantes, subrayando la importancia de comenzar con el pie derecho.

“Tenemos que arrancar con un resultado positivo, es algo que está en nuestra mente y es una bonita oportunidad, ir a Morelia a empezar con el pie derecho, ir poco a poco, ojalá se pueda conseguir la victoria, eso es lo que buscamos”.

Pineda también envió un mensaje a la afición universitaria, pidiéndoles confianza y respaldo para este nuevo proyecto.

“Que confíe en nosotros, la verdad que se está formando un grupo muy bueno, un equipo que quiere trascender y que nos den ese voto de confianza; sabemos que es una afición muy noble, exigente y que va a estar ahí al pie del cañón, metiendo, exigiendo, pidiendo resultados, nosotros lo estamos dando todo, esperemos que vengan las alegrías”, concluyó.