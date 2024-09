DESCANSE EN PAZ: FALLECE ANDRÉ MARÍN, RECONOCIDO PERIODISTA DEPORTIVO

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de André Marín, quien desde hace un par de años estuvo lidiando con complicaciones de salud.

Fue en 2022 que el propio Marín, todavía en Fox Sports, compartió en entrevista con Javier Alarcón que antes de la pandemia de Covid-19 estuvo cerca de la muerte cuando contrajo una infección por la bacteria llamada Clostidium Difficile.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, fueron las palabras de Marín en ese momento.

Incluso en durante la pandemia, en las transmisiones de Fox Sports se vio el deterioro de su salud, lo que generó alarma entre sus seguidores. Aunque fue recuperándose, nunca recuperó su salud a plenitud y previo a la Copa Mundial Qatar 2022 estuvo seis meses en el hospital, tras lo cual se supo que enfermó de neumonía, por lo que no estuvo en el torneo de la FIFA.

Cuando pudo regresar a las transmisiones en vivo, tomó la decisión de marcharse a Televisa, donde participó en programas como Línea de 4 y Tercer Grado Deportivo. Con la televisora de Chapultepec no aparece en una transmisión desde el 18 de junio y su compañero David Faitelson solo compartió que tuvo una recaída.

El pasado 4 de septiembre, tanto TUDN como Faitelson pidieron donadores de sangre y plaquetas para el conductor, quien también estuvo en Azteca Deportes por varios años.

Y aunque algunos días después se confirmó que Marín salió bien de un trasplante doble de pulmón, la mañana de este lunes se confirmó su fallecimiento, que se dio durante la madrugada.