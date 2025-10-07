DESASTRE EN IRAPUATO

Ya faltan las palabras para describir lo de Correcaminos y los goles recibidos ante Irapuato. Fue un desastre.

Cuatro goles que vuelven a sacudir al ave naranja y a ponerla como el equipo más goleado con la peor defensa del torneo.

Lo que hoy vive Correcaminos es una crisis, y no solo de resultados, es una crisis institucional, una crisis en su estructura organizacional.

No sólo se armó mal al equipo, sino que las personas en los últimos años han dirigido administrativamente al “Corre” no han sido las correctas: ahí están, los resultados lo demuestran.

Como se había mencionado antes, Correcaminos nos ha enseñado a no perder la capacidad de asombro.

Contra Venados fueron seis, ahora con Irapuato fueron cuatro goles en contra…¡y vaya goles!, con errores y horrores muy puntuales.

Es momento de “ganarle” tiempo al tiempo e ir viendo a futuro; pensar en el Clausura 2026. Pensar en una renovación de plantel. Y esperar a que ahora sí hagan un buen trabajo de análisis y selección de jugadores, porque lo que han traído en los últimos 5 o 6 años no han podido pesar y han pasado con más pena que gloria, pero primero, establecer una estructura organizacional que fije metas y objetivos y tome las decisiones conforme los resultados se vayan dando. Gente con carácter que ponga orden deportiva y administrativamente.

¿Con qué más nos asombrará Correcaminos en las siguientes jornadas?

SE ACABARON LOS INVICTOS

Tanto Corre Premier cómo Corre TDP perdieron la etiqueta de invicto tras caer el fin de semana pasado.

Premier fue a la frontera tamaulipeca y cayó 2-1 ante Gavilanes. Hubo la ley del ex, Miguel Zapata marcó el gol del triunfo.

Los de TDP cayeron en casa 4-1 ante Santiago, los dos equipos llegaban disputando el liderato de grupo. Santiago sacó mejor provecho