Declaran nulo apoyo del INDE Tamaulipas al Taekwondo

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- El Presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, Romualdo Salazar expresó su molestia por el nulo apoyo del INDE Tamaulipas y la falta de conocimiento de la directora de Alto Rendimiento Úrsula González Garate, al expresar que “no sabe que logros tan importantes obtuvo Tamaulipas en Taekwondo el fin de semana”, al conseguir tres boletos al Mundial de Sarajevo 2023.

“Pregúntale si sabe que logros tuvimos, tuvimos tres oros, una plata y tres bronces, es uno de los resultados históricos que se han dado a Tamaulipas, en esta categoría”, expresó en entrevista para Extremo Deportivo.

Agregó, “no saben que Tamaulipas tiene tres seleccionados para el Mundial de Cadetes, el año pasado en otras entrevistas les comenté que teníamos esa categoría muy fuerte, habíamos quedado en tercer lugar debajo de potencias como Jalisco y Nuevo León, ahorita se ve el trabajo de los compañeros y ya tenemos tres seleccionados”, detalló.

Mencionó que, la esgrimista encargada de la dirección de Alto Rendimiento nunca lo ha convocado a nada, y que sabe que otras asociaciones tampoco.

“Yo a Úrsula la conozco desde hace muchos años, incluso fue alumna mía, tengo acercamiento, platico con ella, pero a mí como presidente de asociación nunca me han convocado a nada, tengo entendido que a varios de mis compañeros presidentes tampoco se les ha convocado”.

Se le cuestionó, -¿entonces como han trabajado?-, “nosotros trabajamos independiente, no podemos depender de un gobierno o de un instituto, tenemos que hacer nuestro trabajo como asociación, yo he llegado a traer entrenadores de muy buena calidad y me han prestado el gimnasio Miguel Ramos, Dirección de Deportes de la UAT, la Universidad, porque ni siquiera tenemos donde, no nos los prestan, de ese grado”, destacó.

Reconoció que los padres de familia y los atletas son los que siempre han estado en constante trabajo y apoyo a la Asociación Estatal de Taekwondo.

“Yo agradezco a los padres de familia y los atletas, nunca hemos tenido un entrenador que lo pague el INDE o que lo pague gobierno, siempre han sido los mismos maestros de los gimnasios los que forman a los atletas y los llevan a competir; ahorita tengo un ofrecimiento de la Federación, hay un entrenador francés que se llama Philip y lo voy a traer a Tamaulipas para que vengan los atletas y sin apoyo”, recalcó.

SE PIERDE TAMAULIPAS UN G3 POR FALTA DE APOYO

Romualdo Salazar mencionó que, es muy difícil conseguir un evento nacional de la magnitud de un G3, el año pasado se tuvo uno, y ahora le ofrecieron otro para mayo, sin embargo, tocó puertas y nunca le dieron respuesta.

“Hacer un G3 implica mucho, si quieres pregúntale a Nuevo León cuanto les cuesta, gracias a Dios tenemos la posibilidad de organizarlo, lo hicimos el año pasado y nos salió prácticamente regalado, ahorita nos lo ofrecieron en mayo, fui y toqué las puertas, no hubo respuesta, tuve que dar las gracias y no se pudo hacer, es un evento muy bonito”, concluyó.

Cabe destacar que, no es la primera asociación que se queja de falta de apoyo por parte del INDE Tamaulipas que dirige el basquetbolista tamaulipeco Manuel Raga Navarro.