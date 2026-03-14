Corren Vaqueras en Mandala 2026

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Entre sombreros, tenis y una gran energía femenina, más de 400 corredoras tomaron el bulevar Tamaulipas de la capital tamaulipeca para participar en la cuarta edición de la carrera Mandala 2026 “Juntas Brillamos Más”, celebrada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La temática vaquera marcó el estilo de esta edición, donde mujeres de todas las edades se dieron cita para recorrer las distancias de 3 y 5 kilómetros, en un evento que combinó deporte, convivencia y un mensaje de empoderamiento.

Organizada por Gabriela Díaz y el colectivo Recorriendo Tamaulipas, la carrera se ha consolidado como una de las actividades deportivas femeninas más participativas de la ciudad, reuniendo a corredoras experimentadas y también a quienes comienzan a dar sus primeros pasos en el running.

Activación y ambiente festivo

Antes de escuchar la señal de salida, las participantes entraron en calor con una animada clase de zumba dirigida por el instructor Óscar Ariel, quien contagió de ritmo y entusiasmo a las corredoras.

Tras completar el recorrido, el ambiente festivo continuó con música y baile, convirtiendo la meta en un punto de celebración por el esfuerzo y la alegría de haber participado.

Las más rápidas

En lo deportivo, la competencia dejó un podio muy competitivo. Las tres corredoras más rápidas fueron:

Giselle Medina – 21:33 Denisse Rodríguez – 22:04 Rosy Garza – 25:16

Reconocen a corredoras destacadas

Durante la premiación también se entregaron reconocimientos especiales a mujeres que han dejado huella dentro de la comunidad runner local por su constancia y aportación al deporte.

Las galardonadas fueron: Ximena Vargas, Karla Ávila, Lorena Escobedo, Liz Saldívar y Denise Rodríguez.

Un momento de solidaridad

El evento también tuvo un momento de profunda emotividad, cuando se dedicaron palabras de apoyo y solidaridad para María de los Ángeles Mireles y su hija Karla Vázquez, quienes atraviesan un momento difícil tras la pérdida de su ser querido, Goyito.

La comunidad de corredoras expresó su cariño y acompañamiento, recordando que el deporte también es una forma de unión y apoyo entre quienes comparten la misma pasión.

Más que una carrera

La carrera Mandala “Juntas Brillamos Más” volvió a demostrar que correr va más allá de la competencia. Es también un espacio de encuentro, inspiración y fortaleza colectiva.

En cada paso, las participantes dejaron claro que cuando las mujeres se apoyan, brillan con más fuerza dentro y fuera de la pista.