Correcaminos suma a Yael Uribe como su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Correcaminos continúa reforzándose de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y este martes anunció a su segundo refuerzo: Héctor Yael Uribe Guevara.

El mediocampista de 21 años llega proveniente del Club León de la Liga MX, donde ya tuvo participación con el primer equipo y fue titular en la categoría Sub-23 del conjunto esmeralda.

De acuerdo con el comunicado emitido por Correcaminos, Uribe Guevara debutó en la Liga MX en 2023 con León y ha sido seleccionado nacional en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

El nuevo elemento ofensivo de la UAT se une al arquero Edson Alan Reséndez Sánchez, quien fue presentado recientemente como el primer refuerzo del equipo.