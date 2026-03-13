Correcaminos quiere hacer “mermelada” en casa

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el ánimo renovado tras su reciente triunfo como visitante, el equipo de Correcaminos regresa al Marte R. Gómez con la misión de sumar de tres cuando reciba a Club Deportivo Irapuato, en duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga de Expansión MX que se disputará este viernes 13 de marzo a las 19:00 horas.

El equipo naranja llega motivado luego de conseguir una valiosa victoria en su visita a Venados en Mérida, resultado que significó tres puntos importantes fuera de casa y que también representó un impulso anímico para el plantel en la recta media del torneo.

Después de ocho jornadas disputadas, Correcaminos se ubica en la posición 11 de la tabla general con nueve unidades, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas, con un balance de siete goles a favor y doce en contra. Ante su afición, el conjunto victorense buscará aprovechar el impulso anímico para acercarse a los puestos de clasificación.

Enfrente estará Irapuato, escuadra que llega ubicada en la octava posición con 12 puntos, tras registrar cuatro triunfos y cuatro derrotas. El conjunto fresero viene de ganar 6-2 a los Alebrijes, ha mostrado un estilo ofensivo a lo largo del certamen, acumulando 19 goles a favor y 16 en contra.

El encuentro promete intensidad desde el arranque, con dos equipos que buscarán sumar unidades importantes en la lucha por escalar posiciones dentro del campeonato.

Para este compromiso, la directiva de Correcaminos lanzó una promoción especial de 3×2 en boletos de preferente norte y sur, con el objetivo de incentivar la asistencia y contar con el respaldo de su afición en este importante duelo en casa.