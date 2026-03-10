Confirma SEBIEN… INDE le apuesta a los CAM para la detección de talento

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas, señaló que el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) le apuesta a los Centros de Atención Múltiple (CAM) para la detección de talento.

“El INDE Tamaulipas está llegando a los CAM de Ciudad Victoria como primer proyecto, y ya se está extendiendo a todo el estado”, expresó.

Detalló que este programa se realiza en conjunto con la Dirección de Educación Física y el área de Alto Rendimiento, con el objetivo de que el deporte llegue a estos centros de atención.

“Tamaulipas es potencia en el deporte adaptado y lo vimos en la Paralimpiada del año pasado, donde se obtuvieron buenos resultados; además, contamos con grandes deportistas que dan la cara por el estado”.

Indicó que este programa es fundamental para la detección de talentos en Tamaulipas, ya que el deporte está llegando a cada rincón de la entidad.

“La labor que realizan es muy importante, ya que es un trabajo que requiere mucha atención y mucho cuidado; se debe hacer un esfuerzo mucho mayor para atender a estos niños, pero me consta que trabajan arduamente”, comentó.

Asimismo, detalló que son poco más de 50 CAM los que se planea atender por parte del Instituto del Deporte de Tamaulipas; sin embargo, en una primera etapa únicamente se están atendiendo los 11 CAM de la zona centro.