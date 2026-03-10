Construye Tamaulipas canchas y espacios deportivos para el Mundial Social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas dice presente y se suma a los diez ejes planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum en la iniciativa denominada Mundial Social 2026, por lo cual en el estado se construirán 26 canchas de futbol con una inversión del gobierno federal por más de 52 millones de pesos y, además, con inversión estatal se rehabilitarán 43 espacios deportivos, aunado a la elaboración de 43 murales, fomentando los valores que pueden vincular al fútbol y la práctica del deporte en la cohesión, la identidad colectiva y la integración social, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“La idea es que la participación de México en esta competencia de la Copa del Mundo de Futbol se quede, perdure y sirva como estímulo y semilla del deporte, de la cultura y de la grandeza de nuestra gran nación. Ese es el mensaje que venimos a dar desde este Parque Recreativo Siglo XXI, cuando estamos ya en la recta final de los preparativos de este gran evento internacional”, expresó el gobernador, al presidir la ceremonia cívica de honores, este lunes, en la cancha de futbol “Américo Amigo”.

Agregó que Tamaulipas contribuirá a que este evento mundial trascienda la competencia deportiva, para convertirse en un proceso integrador y una memoria que enriquece nuestro sentido de pertenencia y refuerza nuestra voluntad para construir paz y prosperidad.

“Participaremos entonces en los mundialitos y las diversas copas para que el talento tamaulipeco encuentre oportunidades. Tendremos, asimismo, 43 murales realizados por niñas, niños y adolescentes; también en este caso, como en la mejora de la infraestructura, habrá uno en cada municipio, y sus procesos de elaboración estarán bajo la guía de 35 artistas urbanos de Tamaulipas”, indicó.

EN TAMAULIPAS EL DEPORTE ES MOTOR DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y OPORTUNIDADES

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González afirmó que en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal ha sido muy claro al impulsar políticas públicas donde el deporte se convierte en un motor de bienestar social, de salud y de oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes y “cuando el deporte une voluntades los resultados llegan”, dijo.

Explicó que gracias al apoyo del gobernador se destinarán 12 millones de pesos para remodelar 43 canchas deportivas con recursos estatales, a fin de mejorar espacios deportivos en todos los municipios y acercar el deporte a más comunidades.

Agregó que se realizarán 43 murales comunitarios, uno en cada municipio, elaborado en forma colectiva por niñas, niños y jóvenes bajo la guía de 35 artistas urbanos tamaulipecos y cada comunidad podrá contar su propia historia a través del arte.

“Juntos trabajando como un solo equipo y por instrucciones de nuestro gobernador damos inicio al Mundial Social 2026. Sigamos trabajando juntos sociedad y gobierno para que cada espacio, cada mural de convivencia, representen algo de paz para nuestro estado”, mencionó.

Al término de la ceremonia cívica, el gobernador realizó la entrega de un parque vehicular de 10 camionetas pick up y tres autos sedan para la operatividad de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).