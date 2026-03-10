Baja la presa Vicente Guerrero al 65% y dará agua a los agricultores

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de marzo

Según el monitoreo de presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el almacenamiento de la presa Vicente Guerrero, que surte de agua a la capital de Tamaulipas, se redujo al 65 por ciento

El reporte actualizado , señala que la presa, ubicada en el municipio de Padilla, tiene almacenados 2 millones 500 mil metros cúbicos de agua.

La presa Vicente Guerrero inicio el año con un almacenaje del 71 por ciento, sin embargo al tercer mes del 2026 ha disminuido en un 6 por ciento.

Además, el Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Conagua, anunció, la semana pasada, obras de reparación y mantenimiento a la bocatoma de la presa con el objetivo de preparar la entrada de agua a agricultores de la zona.

El agua sería destinada a los productores del distrito de riego 086 que abarca los municipios de Abasolo, Jiménez, Padilla y Soto La Marina

Estos cuatro municipios enfrentan escasez y según el Semáforo del Agua, se encuentran en color amarillo.

Adicionalmente, Ciudad Victoria, que recibe el agua de la presa para sus habitantes, se encuentra en semáforo rojo ya que varias de sus fuentes de abasto como el manantial de La Peñita y los pozos del norte se están secando.