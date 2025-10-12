Conagua libera agua de la presa La Boca y la envía a Tamaulipas pese a saturación de la Marte R. Gómez

El desfogue busca aliviar presiones en Nuevo León, pero ambas presas están al límite y no se han informado medidas para evitar riesgos_

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.–La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un nuevo desfogue controlado de la presa La Boca, en el municipio de Santiago, Nuevo León, luego de que alcanzara el 108.08 por ciento de su capacidad, enviando el excedente hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.

El movimiento hídrico beneficiará a comunidades agrícolas y urbanas del norte tamaulipeco, donde el almacenamiento había permanecido por debajo de lo óptimo durante varios meses, tras años de estrés hídrico.

Sin embargo, la presa Marte R. Gómez ya se encuentra al cien por ciento de su capacidad, por lo que, a su vez, podría requerir liberar volúmenes adicionales de agua, una acción que no ha sido confirmada por las autoridades.

De acuerdo con la Conagua, el vertido desde La Boca se efectuó a una tasa controlada de 29 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de proteger la infraestructura y garantizar la seguridad de las comunidades ribereñas.

La dependencia aseguró que el operativo se realizó bajo protocolos de monitoreo permanente y comunicación con autoridades locales, y que no representa riesgo inmediato para las poblaciones cercanas.

Técnicos y especialistas de Conagua mantienen vigilancia constante sobre los niveles de ambas presas para ajustar el manejo del agua conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

Finalmente, las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones en caso de que se modifiquen las condiciones hidrológicas en la región.