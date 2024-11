Carrera contra la ceguera tendrá lentes GRATIS

Ricardo Flamarique.

Ciudad Victoria, Tamaulipas – La Fundación Visión contra la Ceguera A.C. y el Instituto Oftavisión continúan invitando a la comunidad deportiva y a los entusiastas del running a participar en la primera edición de la carrera con causa “Visión vs Ceguera”.

Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 1 de diciembre con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la salud visual y recaudar fondos para los proyectos de la fundación.

La competencia contará con dos distancias: 3 y 5 kilómetros, y el costo de inscripción es de 250 pesos. El punto de encuentro será en la Clínica Oftavisión, ubicada en las calles 14 y 15 Berriozábal, que servirá como salida y meta.

Todos los participantes recibirán un paquete (kit) que incluye:

* Folio de inscripción

* Camiseta oficial del evento

* Medalla conmemorativa

* Puntos de hidratación durante el recorrido

Adicionalmente, los primeros en recoger su kit obtendrán un par de lentes de sol como regalo especial.

La entrega de kits se realizará el sábado 30 de noviembre, en la Clínica Oftavisión Victoria, ubicada en 14 Anaya, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

El día del evento, a partir de las 7:00 a.m., habrá una sesión de calentamiento con zumba, y la carrera dará inicio puntualmente a las 7:15 a.m.

Los corredores, además de apoyar una causa significativa, podrán competir por premios en efectivo que se otorgarán a los mejores tiempos.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse en la Clínica Oftavisión o en el Estadio Marte R. Gómez durante las mañanas.