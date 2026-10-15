Edgar Vivar revela que ya hizo su testamento

Edgar Vivar ya tomó precauciones ante la cirugía de columna a la que se someterá en los próximos meses. El primer actor reveló que formalizó su testamento y dejó organizada la administración de sus bienes, aunque aseguró que no tiene miedo de entrar al quirófano y confía plenamente en el equipo médico que estará a cargo de su intervención.

El histrión, recordado por sus personajes de El Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del 8, explicó que ya tiene resueltos los asuntos relacionados con su patrimonio, por lo que enfrenta esta etapa con tranquilidad y sin dejar pendientes en ese aspecto.

“Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado”.

Sobre la operación, Vivar descartó sentir temor y afirmó que tiene plena confianza en el cirujano que lo atenderá. Además, dejó claro que está dispuesto a afrontar el procedimiento y sus posibles resultados.

“No, voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. Pues la última palabra es acá arriba. La disposición yo la tengo”.

Edgar Vivar reconoce que necesita cirugía para evitar complicaciones

El intérprete también explicó que, para sobrellevar las molestias provocadas por su problema de columna, ha recurrido a medicamentos y tratamientos alternativos, entre ellos la aplicación de estímulos eléctricos. Estas medidas le han permitido aliviar el dolor y continuar con algunas de sus actividades, aunque reconoció que ya no sale con tanta frecuencia.

Sin embargo, los tratamientos no sustituyen la intervención quirúrgica que necesita. Por ello, señaló que la operación es una medida preventiva para evitar que su condición se complique más adelante.

“La aplicación de estímulos eléctricos, con medicamentos y todo lo hace más, más llevadero, por eso tampoco salgo tanto ya. Pero sí me permite realizar las actividades, pero de manera preventiva hay que realizar la cirugía para evitar más complicaciones después”.

A sus 77 años, Edgar Vivar se prepara así para afrontar un nuevo reto de salud con la confianza puesta en sus médicos y con sus asuntos personales en orden. Aunque la cirugía representa un paso importante para atender su problema de columna, el actor mantiene una actitud positiva ante el procedimiento.