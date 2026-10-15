“A Thalía le faltaba papá”: Laura Zapata lanza teoría sobre el romance de la cantante con Alfredo Díaz Ordaz

La serie de Timbiriche ha reavivado el interés por las relaciones sentimentales de sus integrantes, particularmente por el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. En medio de la polémica, Laura Zapata recordó el romance que su hermana Thalía mantuvo con Alfredo Díaz Ordaz, quien era mayor que ella, y compartió su interpretación sobre los motivos que pudieron influir en ese noviazgo.

La actriz consideró que la ausencia de una figura paterna pudo haber influido en la vida sentimental de la intérprete de “Amor a la mexicana”, aunque aclaró que se trataba de una posibilidad y no de una afirmación sobre las razones que llevaron a su hermana a enamorarse.

“A Thalía le faltaba papá, ¿no? Su papá se murió muy joven. Digo, cuando era ella una niña. Entonces, de alguna manera pues a lo mejor buscaba, no sé, no quiere decir que estoy diciendo que eso le pasó”.

Zapata explicó que recientemente vio en Europa una serie de televisión sobre la cantante, en la que se abordó su relación con Díaz Ordaz. A partir de ese material, recordó la historia que vivieron ambos y las versiones que se han difundido sobre su romance.

“Y vi una serie precisamente que hablaba de eso, de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, y bueno, pues son las informaciones que tienen estas personas”.

Pese a las especulaciones sobre los motivos de aquella relación, Laura aseguró que nunca le incomodaron las decisiones sentimentales de su hermana. Por el contrario, afirmó que durante ese periodo la veía enamorada y feliz, además de tener una buena impresión de Díaz Ordaz.

“Pues a mí no me pueden incomodar las decisiones ajenas y además yo veía a Thalía realmente enamorada, realmente muy contenta y Alfredo pues era una bellísima persona”.

Durante la conversación, la reconocida villana de los melodramas también habló sobre la relación entre su fallecida hermana Ernestina Sodi, Fernando González Parra, padre de sus hijas, y la actriz Nailea Norvind, quienes fueron vinculados sentimentalmente en medio de una historia que estuvo marcada por el sufrimiento y la separación.

Zapata aseguró que fue testigo del dolor de su hermana, aunque también consideró que aquella ruptura ocurrió cuando la relación con Ernestina ya no funcionaba. Además, recordó un episodio relacionado con las pertenencias del padre de las hijas de la fallecida escritora.

“Sí, sí, yo la vi sufrir, pero también vi que era un momento de terminar con una relación que a ella ya no le funcionaba, ¿no? Y también supe, pues sí sufrió, y también me enteré que pues ella fue la que puso toda la ropa en bolsas de la basura, del señor Fernando González Parra. Y después, bueno, yo hice una telenovela con Nailea y bueno, pues ¿qué te digo? La vida es así”.

Con estas declaraciones, Laura Zapata volvió a compartir detalles de las historias sentimentales que rodearon a su familia y que, con el paso de los años, continúan generando interés. Sus recuerdos coinciden con un nuevo momento de atención mediática hacia los romances del medio artístico, impulsado por la serie sobre Timbiriche y la discusión que ha resurgido alrededor de la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano.