Capeluto confirma su llegada a Correcaminos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

El defensivo charrúa, Juan Capeluto confirmó su llegada a Correcaminos, esto fue a través del sitio web hondureño, Vip Deportes, donde confirma que se encuentra rumbo a la capital tamaulipeca.

Juan Capeluto ha sido uno de los mejores jugadores del Juticalpa FC, el central uruguayo ascendió con los canecheros y demostró su nivel en la Liga de Honduras.

El futbolista uruguayo ya no seguirá jugando con los canecheros y será nuevo jugador del Correcaminos de la Liga de Expansión de México.

“Considero que era el momento, por lo general las buenas oportunidades no pasan en dos ocasiones y esta es una de ellas, no fue una decisión fácil, pero creo que acertada”, expresó Capeluto.

“Es una buena propuesta, para un mercado muy importante y creo que es un gran paso en mi carrera, jugar en México fue importante para mi decisión”, agregó.

Juan Capeluto no negó que algunos equipos de Honduras lo quisieron contratar, pero asegura que solo su representante sabe que equipos son.

“En la Liga tuvimos algún sondeo, no hubo alguna propuesta formal, de todas formas mi representante es el que sabe más de quienes fueron con exactitud”, manifestó.