Caen Juveniles en visita al Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cayó esta tarde en su visita al Saltillo Soccer por marcador de 2 a 0, en partido correspondiente a la Jornada 3 de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier A.

Partido celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Francisco I. Madero, de la capital coahuilense, donde Ángel Crespo al minuto ’41 y Héctor Martínez al ’65, lograron vencer la cabaña resguardada por el cancerbero azulnaranja Ian García.

Jorge Urbina inició con García en el arco, Alan Aguilar como capitán, Ricardo González, Servando Aguilar, Emilio Lucio, Abraham Martínez, Hugo Hernández, Ángel de la Torre, Rafael Arce, Gianni Rubli y Luis Campero.

Con un juego pendiente, de la Jornada 1 ante Héroes de Zaci, Correcaminos suma un punto y recibirá en la jornada 4 al Zapotlanejo el próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana, teniendo como escenario el Estadio Marte R. Gómez.