Efectos de desayunar huevo todos los días: la ciencia revela qué ocurre realmente

Durante años, el huevo fue señalado como uno de los alimentos que convenía limitar debido a su contenido de colesterol. Sin embargo, la evidencia científica ha cambiado la forma de entender sus posibles efectos sobre la salud. Para la mayoría de las personas sanas, comer un huevo al día puede formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que el resto de la dieta también sea saludable.

El debate se concentra principalmente en la yema, ya que contiene colesterol dietético. Un huevo grande aporta alrededor de 6 gramos de proteína y diversos nutrientes, entre ellos colina, vitamina A, vitamina D, luteína y zeaxantina. Además, contiene aproximadamente 1.5 gramos de grasa saturada.

¿Qué pasa en el organismo cuando desayunas huevo todos los días?

Incluir huevo en el desayuno puede ser una forma sencilla de aumentar el consumo de proteína. Este nutriente contribuye al mantenimiento de los músculos y también puede favorecer la sensación de saciedad después de comer. Harvard Health señala que la proteína del huevo puede ayudar a sentirse satisfecho durante más tiempo.

Pero el principal punto de discusión sigue siendo el colesterol. Aunque la yema contiene una cantidad considerable de colesterol, el colesterol que se consume mediante los alimentos no tiene el mismo efecto en todas las personas sobre los niveles de colesterol en sangre.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, la relación entre el colesterol de los alimentos y el colesterol sanguíneo es relativamente débil. En general, la cantidad y el tipo de grasa de la dieta, especialmente las grasas saturadas y trans, tienen una mayor influencia sobre los niveles de colesterol LDL.

¿Comer un huevo diario aumenta el riesgo de enfermedades del corazón?

La respuesta que ofrece la evidencia disponible es más tranquilizadora de lo que durante décadas se pensó.

Un amplio estudio publicado en BMJ analizó tres grandes cohortes estadounidenses y realizó además un metaanálisis con más de 1.7 millones de participantes. Los investigadores encontraron que consumir hasta un huevo al día no estaba asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular después de considerar otros factores relacionados con el estilo de vida y la alimentación.

La American Heart Association también ha señalado que las personas sanas pueden incluir hasta un huevo entero al día dentro de un patrón de alimentación saludable, aunque establece consideraciones especiales para quienes presentan alteraciones de los lípidos, diabetes u otros factores de riesgo.

Esto no significa que comer huevos en cualquier cantidad sea automáticamente beneficioso. La alimentación completa continúa siendo mucho más importante que un solo alimento.

El acompañamiento del huevo puede ser más importante de lo que parece

Un punto que suele pasar desapercibido es qué alimentos acompañan al huevo durante el desayuno.

No es nutricionalmente equivalente comer huevos con verduras, frijoles y una tortilla de maíz que consumirlos habitualmente con tocino, salchichas, grandes cantidades de queso, mantequilla o alimentos ultraprocesados.

Harvard Health destaca precisamente esta diferencia: las grasas saturadas presentes en alimentos como tocino, salchichas, mantequilla y determinados quesos pueden elevar el colesterol sanguíneo en mayor medida que el colesterol procedente del propio huevo.

Por ello, si una persona desayuna huevo todos los días, el contexto de ese desayuno puede determinar buena parte de su impacto nutricional.

El huevo también aporta nutrientes importantes

Reducir el huevo únicamente a su contenido de colesterol sería una visión incompleta. La yema contiene colina, un nutriente importante para el cerebro y el sistema nervioso, además de luteína y zeaxantina, compuestos relacionados con la salud ocular.

También aporta vitaminas y minerales, mientras que la clara proporciona una cantidad considerable de proteína. Un huevo grande contiene aproximadamente 72 calorías y 6 gramos de proteína.

Por esta razón, el huevo puede ocupar un lugar dentro de una alimentación variada, especialmente cuando se combina con frutas, verduras, cereales integrales y otras fuentes saludables de proteína.

¿Entonces desayunar huevo todos los días es saludable?

Para la mayoría de los adultos sanos, un huevo al día puede formar parte de una dieta saludable. La evidencia disponible no respalda la idea de que comer un huevo diariamente provoque por sí mismo enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, tampoco sería correcto convertirlo en un alimento milagroso. La salud cardiovascular depende de múltiples factores: calidad general de la dieta, consumo de grasas saturadas, actividad física, peso corporal, tabaquismo, antecedentes familiares y condiciones médicas, entre otros.

Además, algunas personas pueden responder de manera diferente al colesterol dietético. Harvard señala que existen individuos en los que los niveles de colesterol en sangre responden de forma más marcada al colesterol que consumen.

¿Quién debería tener mayor precaución?

Las recomendaciones pueden cambiar cuando una persona tiene colesterol elevado, diabetes, enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo. En estos casos, no conviene asumir que la recomendación general de un huevo al día es necesariamente adecuada para todos.

La American Heart Association establece consideraciones específicas para las personas con dislipidemia y para determinados pacientes con diabetes o riesgo de insuficiencia cardiaca.

Por ello, quienes tienen una enfermedad cardiovascular diagnosticada o alteraciones importantes del colesterol deberían consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en su alimentación.

La realidad sobre desayunar huevo todos los días

La idea de que “el huevo es malo porque tiene colesterol” resulta demasiado simplista. La investigación actual muestra que, para una persona sana, consumir un huevo al día puede ser compatible con una alimentación saludable y aportar proteína, vitaminas, minerales y otros nutrientes.

La clave está en la dieta completa. Un desayuno basado en huevo, verduras, frijoles y alimentos poco procesados es muy diferente de uno que combina huevos diariamente con tocino, salchichas, mantequilla y productos refinados.

En definitiva, la ciencia no respalda la necesidad de eliminar el huevo de la dieta de las personas sanas por miedo al colesterol. Lo importante es mantener un patrón alimentario equilibrado y adaptar el consumo a las necesidades individuales.