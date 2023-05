¡Bien uniformados!, Atletismo parte rumbo al macro regional

Por Osmar De Los Santos

La Selección Tamaulipas de Atletismo partió rumbo a la competencia del macro regional de la Zona A del país, en la cual participará del 8 al 14 de mayo en Culiacán, Sinaloa, en busca de obtener el pase a los Nacionales CONADE 2023 a celebrarse en el mes de julio en Villa Hermosa, Tabasco.

Esta selección de atletismo está conformada por 93 atletas de las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 de las ramas varonil y femenil; participarán atletas de los municipios de Victoria, Tampico, Madero, Valle Hermoso, Altamira, Aldama, Mante, Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Nuevo Laredo.

Los deportistas tamaulipecos buscarán ser los mejores de esta macro región para obtener su pase a la etapa nacional y enfrentarse a lo mejor del país de esta disciplina.