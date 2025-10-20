¡86 años de historia! El Estadio Marte R. Gómez, corazón de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, hogar de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), celebra 86 años de historia, consolidándose como un referente deportivo y cultural en Ciudad Victoria. Desde su inauguración el 19 de octubre de 1939, el estadio ha sido escenario de innumerables partidos de fútbol, competencias de atletismo, conciertos y actos cívicos, convirtiéndose en un espacio emblemático para los victorenses.

Construido inicialmente en madera y conocido como “Estadio Victoria”, fue reconstruido en concreto en 1965, también se realizó una remodelación en 2013 lo que le dio la forma que conocemos, aunque su más reciente “manita de gato” se diera en la pista apenas el año pasado. Con una capacidad para 10,520 espectadores (de acuerdo a la Liga MX) y una pista de tartán para atletismo, el recinto ha sido testigo de generaciones de atletas y aficionados. Entre los eventos más destacados se encuentran conciertos de artistas de renombre como Juan Gabriel y Vicente Fernández, así como campeonatos nacionales de atletismo y festivales culturales.