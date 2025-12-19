Usar la IA para establecer dietas podría empeorar las enfermedades silenciosas, experto

El uso de la IA para establecer dietas personalizadas es una práctica fácil de realizar. Sin embargo, usar al Chat GPT como nutriólogo y doctor podría tener consecuencias peligrosas para la salud de las personas.

En su consultorio, José Castañeda, reconocido cirujano bariatra, nota una tendencia alarmante: los pacientes llegan tarde. Antes de buscar ayuda profesional, muchos ya consultaron a un «doctor» invisible y peligroso, arriesgando su salud con dietas no supervisadas.

En entrevista con Excélsior, el doctor advierte que este fenómeno no solo impacta en la alimentación de las personas, sino que retrasa diagnósticos oportunos y perpetúa enfermedades graves sin tratamiento.

¿Cuáles son los peligros de gestionar una dieta solo con la consulta de IA?

Castañeda es contundente al explicar el riesgo: «Para hacer una dieta se requiere una evaluación médica, tocar, palpar y exámenes de laboratorio«. Sin esto, una recomendación digital es como jugar a la ruleta rusa con tu salud.

El ejemplo más temido por el especialista es el de la insuficiencia renal silenciosa, que podría empeorar si una persona adopta una dieta sin una consulta previa o valoración por parte de un especialista.

Entre los peligros más comunes de usar a la IA para establecer dietas, el especialista destaca los siguientes:

El autodiagnóstico con IA puede llevar a dietas que dañan órganos preexistentes sin que lo sepas, como el riñón de un diabético.

como el riñón de un diabético. Ceguera médica : La IA no puede ver el color de tu piel ni detectar síntomas «apagados» que solo un experto nota al verte entrar a consulta.

: La IA no puede ver el que solo un experto nota al verte entrar a consulta. Desconexión sensorial: La tecnología carece de tacto físico, manos, vista y oído, cruciales para un diagnóstico completo.

Al seguir ciegamente al bot, el paciente «va a provocar más daños», explica el doctor. La tecnología, por más avanzada que sea, no puede reemplazar el instinto clínico y la empatía humana necesaria en cualquier consulta médica.

Además, una investigación de la Universidad de Cornell confirma que la gente no distingue entre una respuesta médica real y una generada por IA, confiando en el algoritmo incluso cuando ofrece información potencialmente dañina.

¿Por qué es peligroso autodiagnosticarse con IA cuando una dieta va mal?

Aunque le des tus datos de peso y talla a una IA, el riesgo persiste. Castañeda asegura que no es recomendable confiar en los algoritmos, incluso si crees que «conoce» tu estado de salud porque lo has proporcionado.

Estas son las principales razones por las que confiar en la IA para hacer una dieta u obtener un diagnóstico es una mala idea:

Alucinaciones médicas: Los modelos de lenguaje pueden inventar datos convincentes pero falsos , que los pacientes aceptan como verdades absolutas sin contrastar.

, que los pacientes aceptan como verdades absolutas sin contrastar. Ansiedad digital: El autodiagnóstico luego de ver que una dieta tiene efectos adversos alimenta la «cibercondria», una ansiedad obsesiva por buscar enfermedades y síntomas que quizás no existen realmente.

una ansiedad obsesiva por buscar enfermedades y síntomas que quizás no existen realmente. Falsa seguridad : Pacientes con condiciones graves se sienten tranquilos con un consejo erróneo de la IA y llegan al hospital cuando ya no hay solución médica.

: Pacientes con condiciones graves se sienten tranquilos con un consejo erróneo de la IA y llegan al hospital cuando ya no hay solución médica. Sesgos ocultos: Los algoritmos pueden tener sesgos de entrenamiento que lleven a recomendaciones dietéticas injustas o inexactas para ciertos grupos demográficos y poblacionales.

Castañeda ha visto cómo esta «deshumanización de la medicina» afecta a las familias. Relata cómo un conocido recetó a su madre basándose en la IA, fallando totalmente en el diagnóstico real de la enfermedad.