¿Dieta o ejercicio? Un estudio responde qué es más importante para quemar “grasa peligrosa”

Para bajar de peso y quemar esa grasa molesta, ¿debemos concentrarnos en lo que comemos o en cuánto nos movemos?

Conocer la respuesta a esta pregunta es la clave para mantener la «grasa peligrosa» alejada de los órganos y evitar la obesidad. Por fortuna, un estudio logró responder el enigma.

El resultado central no se trata de elegir un ganador, sino de entender cómo funciona cada factor por separado y, lo más importante, cómo actúan juntos.

¿La dieta es más importante que el ejercicio para quemar grasa y bajar de peso?

Para responder a esta pregunta, es crucial saber de qué grasa estamos hablando. La “grasa peligrosa” o grasa visceral (VAT) es aquella que se almacena alrededor de los órganos internos, en el abdomen, y está asociada a mayores riesgos de salud.

Si una persona solo mejora la calidad de su dieta, podría tener buenos resultados a corto plazo, pero no es lo ideal para mantener los beneficios.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, demostró que mejorar la calidad de la dieta y aumentar la actividad física son igual de importantes para estos fines.

La ac tividad física se asoció con una pérdida de 1.40 kg de grasa corporal, tres veces más que el cambio en la dieta, cuya pérdida fue de 0.47 kg.

de grasa corporal, tres veces más que el cambio en la dieta, El aumento de actividad se asoció con una pérdida de 108 g de grasa visceral, más del doble que los 45 g asociados con la mejora en la dieta.

Aun así, la dieta mantiene una asociación importante y única. La reducción en la grasa peligrosa (VAT) y la circunferencia de la cintura se mantuvieron, incluso después de ajustar el resultado por la pérdida de peso total.

Esto quiere decir que mejorar la dieta, junto con el ejercicio, es particularmente efectivo para reducir esos depósitos de grasa metabólicamente dañinos.

¿Cuál es la mejor forma de quemar grasa peligrosa?

Si la actividad física es el motor que produce la mayor pérdida, la dieta es el mapa que asegura que la reducción de grasa ocurra en los lugares correctos.

La clave para el mayor beneficio no es elegir entre la comida o el movimiento, sino comprometerse a mejorar ambos .

. El beneficio conjunto es aditivo. Es decir, se suman los beneficios de la dieta y los del ejercicio, logrando la mayor reducción de grasa total.

La mejor parte es que se pueden tener estos beneficios con los movimientos de la rutina cotidiana, como caminar y subir escaleras, no necesariamente un tipo específico de ejercicio estructurado.