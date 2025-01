¿Qué es lo que nunca debe hacer un psicólogo? Evita que afecte tu mente

Cuidar de nuestra salud mental implica acudir con un experto que pueda brindarnos el tratamiento adecuado.

Sin saber cuál es el correcto, te compartimos qué es lo que no debe hacer un psicólogo.

Sabemos que la terapia puede ser un paso importante para muchas personas, por eso es fundamental conocer estos aspectos.

Si te ha interesado saber cuáles son los errores de un terapeuta, primero te compartiremos cómo saber si acudir a terapia te está ayudando o afectando.

¿Cómo sé que ir al psicólogo me está ayudando?

Si aún no sabes cuáles son las señales que te indican que acudir con el psicólogo te está ayudando o afectando, aquí te compartimos algunos signos.

Bienestar emocional: Si te sientes más tranquilo, motivado y capaz de manejar tus emociones, es una señal de que la terapia está funcionando.

Objetivos: Si estás comenzando a cumplir las metas que estableciste al inicio de este proceso, significa que es un progreso positivo.

Autoconocimiento: Sentirte más consciente de tus emociones y comportamientos refleja un impacto positivo de la terapia.

Incomodidad persistente: Sentir incomodidad al abordar temas difíciles es normal, pero si te sientes constantemente juzgado o incomprendido, podría ser una señal negativa.

Falta de conexión: La relación terapéutica es clave. Si no sientes confianza o seguridad, es posible que no esté siendo beneficioso.

Toma en cuenta que debes poner atención a tus emociones y detectar si la terapia te empodera o te genera dudas constantes.

¿Qué no puede hacer un psicólogo?

Ahora que conoces más información sobre cómo saber si acudir a terapia realmente te ayuda, es momento de compartirte lo que dicen los expertos sobre lo que no debe hacer un psicólogo.

Recuerda que un psicólogo tiene el compromiso de brindar apoyo al paciente. Sin embargo, existen prácticas que nunca debe hacer, como lo son:

No debe lastimarte: De acuerdo con el ‘Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires’, conforme al Artículo 6, el especialista no deberá participar en ninguna acción o manera de lastimar a sus pacientes.

Tampoco deberá haber tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni ningún tipo de apremio ilegal que atente contra los derechos humanos reconocidos mundialmente; incitar a ellos, encubrirlos o intentar cometerlos.

Violar la confidencialidad: La información compartida por el paciente debe permanecer privada, a menos que sean casos excepcionales como riesgo de daño a sí mismo o a otros, lo que debe ser explicado previamente.

Juzgar o imponer opiniones personales: Un psicólogo no debe criticar las decisiones, creencias o valores del paciente, ya que su rol es ofrecer apoyo imparcial.

Cruzar límites profesionales: Establecer relaciones personales, románticas o financieras con un paciente es una violación ética grave que afecta la objetividad del tratamiento.

Ofrecer diagnósticos o tratamientos sin fundamentos científicos: Utilizar métodos no autorizados puede poner en riesgo la salud del paciente y socavar su confianza.

Generar dependencia: Un psicólogo debe empoderar al paciente para que desarrolle herramientas propias, no fomentar una relación de dependencia emocional o profesional.

Desestimar emociones: Minimizar las experiencias del paciente puede provocar mayor sufrimiento y falta de confianza en la terapia.

El psicólogo debe actuar siempre con empatía, profesionalismo y ética, asegurándose de que las necesidades del paciente sean la prioridad en todo momento.

¿Qué hacer si mi psicólogo hace algo que no debe?

Después de conocer algunos de los señalamientos que un psicólogo no debe hacer, es indispensable saber cómo reaccionar.

Si tu psicólogo actúa de manera inapropiada, es importante tomar medidas para proteger tu bienestar.

Primero, reflexiona sobre la situación y evalúa si el comportamiento viola principios éticos, como la confidencialidad, la imparcialidad o el profesionalismo.

Habla directamente con tu psicólogo: Si te sientes cómodo, aborda el tema con calma para expresar tus inquietudes y buscar aclaraciones para resolver malentendidos menores.

Cambia de profesional: Si el problema persiste o es grave, busca otro psicólogo con buenas referencias. Puedes encontrar especialistas certificados en plataformas como Psicología UNAM.