Qué enfermedades se pueden prevenir comiendo manzana diario

Esta fruta es considerada como una de las más saludables que se pueden consumir debido a su alto contenido de antioxidantes

Es probable que todos hayamos escuchado la frase “una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía”, y aunque muchas frases populares suelen ser mitos, en este caso es 100% real ya que esta fruta es una de las más saludables que podemos consumir, debido a que aporta una gran cantidad de nutrientes.

Es por esto que tanto doctores como nutriólogos recomiendan incluirla en la dieta diaria, ya que no solo aporta grandes beneficios a la salud sino que tiene un delicioso sabor, suele ser más económica que otras frutas y es fácil de consumir en cualquier lugar, ya que su cáscara es comestible.

Los beneficios de la manzana se le atribuyen principalmente a su gran contenido de flavonoides, los cuales son potentes antioxidantes que protegen a las células de la acción de los radicales libres. Su contenido es solo comparado con el que aportan los frutos rojos y algunos tés como el té verde. Además, esta fruta también aporta muchas otras vitaminas y minerales.

¿Cuáles son las enfermedades que previene comer manzana?

Por si todas las razones numeradas anteriormente no te convencen, diversos estudios científicos han comprobado a lo largo de los años que comer manzana ayuda a prevenir la aparición de un gran número de enfermedades, de las cuales te contamos a continuación, de acuerdo con información de la Revista Chilena de Nutrición.

Infartos y otros problemas del corazón: La manzana contiene un compuesto conocido como pectina, la cual es una fibra soluble que ha demostrado brindar protección al corazón, pues disminuye la absorción de las grasas, disminuyendo la acumulación del colesterol.

Es por esto que comer manzana diario ha demostrado ayudar a disminuir el riesgo de infartos y otros problemas cardiovasculares.

Obesidad: La manzana es una fruta baja en calorías razón por la cual es una excelente opción para personas que busquen perder peso o mantener uno saludable. Además, su contenido de fibra ayuda a brindar saciedad por más tiempo, lo que también contribuye a comer en menor cantidad.

Diabetes: Las manzanas contienen polifenoles, componentes con propiedades antioxidantes que defienden a las células beta pancreáticas, responsables de generar insulina, de daños por oxidación. Esta acción es crucial para el manejo y prevención de la diabetes, ya que la insulina regula los niveles de azúcar en la sangre.

Adicionalmente, la alta concentración de fibra en las manzanas favorece una absorción más lenta del azúcar proveniente de los alimentos, lo que ayuda a mantener un control adecuado de la glucosa en sangre.

Estreñimiento: La manzana es una fruta cuyo consumo aporta una gran cantidad de fibra, tanto soluble como insoluble, la cual es bien sabido que favorece la salud intestinal y, por lo tanto, mejora la digestión y el transito de los alimentos. Si sueles padece problemas de estreñimiento esta fruta puede ser tu mejor aliada.

Alzheimer: Una vez más su alto contenido en flavonoides, en especial una llamada quercetina, es responsable de prevenir esta enfermedad debido a sus propiedades antiinflamatorias. Estos compuestos salvaguardan las células del sistema nervioso central de los daños causados por los radicales libres y reducen la inflamación cerebral.

Como resultado, contribuyen a la mejora de la memoria y juegan un papel en la prevención de trastornos tales como la demencia y el Alzheimer, según señalan datos de la Revista de Neurología.

Cáncer: Por su parte, los efectos antioxidantes de la manzana ayudan a la lucha contra el daño celular provocado por los radicales libres, reduciendo de esta manera el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer pues previene la aparición de tumores.

Además de saludable la manzana es un alimento versátil, pues puede encontrarse en varias presentaciones y colores, las cuales varían en sabor y dulzor, por lo que podemos elegir entre la que mejor se adapte a nuestras necesidades y obtener así todos sus beneficios.