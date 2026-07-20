Estas son las vitaminas mejor calificadas por Profeco: ranking de calidad y precio

Elegir entre tantas marcas de vitaminas disponibles en México puede resultar una tarea complicada. Cápsulas, tabletas y líquidos prometen reforzar la salud, pero no todos cumplen con lo que ofrecen en sus etiquetas.

Para brindar mayor certeza a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un análisis exhaustivo de suplementos multivitamínicos disponibles en el mercado nacional.