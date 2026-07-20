Elegir entre tantas marcas de vitaminas disponibles en México puede resultar una tarea complicada. Cápsulas, tabletas y líquidos prometen reforzar la salud, pero no todos cumplen con lo que ofrecen en sus etiquetas.
Para brindar mayor certeza a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un análisis exhaustivo de suplementos multivitamínicos disponibles en el mercado nacional.
El estudio evaluó 25 marcas de vitaminas y suplementos alimenticios, revisando aspectos clave como la cantidad real de nutrientes, la calidad de sus ingredientes, la claridad de la información al consumidor y la ausencia de contaminantes.
Entre los resultados, cinco marcas destacaron como las mejor calificadas por Profeco debido a su confiabilidad, composición nutricional y seguridad para el consumo.
Las 5 marcas de vitaminas mejor calificadas por Profeco
- Nature Made: Ocupó el primer lugar al demostrar una composición nutricional equilibrada y un etiquetado claro y preciso.
- Centrum: Conocida a nivel mundial, logró una alta puntuación en calidad de nutrientes, aunque su precio es más elevado frente a otras opciones.
- Now Foods: Destaca por su balance entre calidad y precio accesible, aunque Profeco señala que la información en sus etiquetas podría mejorar.
- Garden of Life: Reconocida por su propuesta orgánica y natural, sobresale en calidad, pero es una de las opciones más costosas.
- Spring Valley: Disponible en tiendas como Walmart, combina precios económicos con una calidad aceptable, aunque su etiquetado presenta áreas de oportunidad.
¿Por qué son importantes los multivitamínicos?
De acuerdo con especialistas, los multivitamínicos son suplementos que concentran diversas vitaminas y minerales esenciales que en ocasiones no se obtienen únicamente de la alimentación diaria.
Su consumo puede ayudar a cubrir deficiencias nutricionales, especialmente en personas con dietas restrictivas, alta demanda física o condiciones médicas específicas.
Estos productos se comercializan en distintas presentaciones: cápsulas, tabletas, gomitas o líquidos, lo que permite ajustarse a las preferencias de cada consumidor.
Consejos para elegir la mejor vitamina
Profeco subraya que, más allá de los resultados de su evaluación, existen recomendaciones básicas que todo consumidor debe seguir antes de comprar suplementos:
- Consultar a un médico: No todas las personas requieren multivitamínicos; un especialista puede determinar la necesidad y la dosis adecuada.
- Revisar la etiqueta: Verificar nutrientes, ingredientes y fecha de caducidad es esencial para garantizar la seguridad del producto.
- Optar por marcas reconocidas: La reputación suele ser un indicador de calidad y confianza.
- Comparar precios: El costo puede variar significativamente entre marcas y puntos de venta.
- Desconfiar de promesas milagrosas: Ningún suplemento sustituye una dieta equilibrada ni garantiza resultados extraordinarios.
Con esta evaluación, Profeco busca orientar a los consumidores hacia decisiones más informadas en un mercado donde la oferta es amplia, pero no siempre transparente.