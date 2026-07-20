Lleva alcalde audiencia pública y Tarde en Familia a la colonia Emilio Caballero.

Cd. Victoria, 19 de julio de 2026.-

El alcalde Lalo Gattás llevó la audiencia pública y la Tarde en Familia a la colonia Emilio Caballero, acercando servicios y atención directa a las familias del sector.

En diálogo abierto con vecinas y vecinos, el presidente municipal atendió peticiones relacionadas con bacheo, alumbrado público, agua potable y limpieza, instruyendo a integrantes de su gabinete dar solución a reportes y estableció compromisos de trabajo para los próximos días.

«El gobierno sale a las colonias. Aquí en la Emilio Caballero venimos a escuchar, a resolver y a convivir con la gente. Así es como se construye el Bienestar», expresó el alcalde.

Durante la Tarde en Familia, las familias disfrutaron de juegos infantiles, lotería de valores, corte de cabello gratuito, consulta médica básica y actividades culturales, además de instalarse módulos de atención del DIF Municipal, COMAPA y Servicios Públicos para recibir solicitudes.

El Gobierno de Victoria informó que este programa de audiencias públicas y convivencia familiar continuará cada semana en distintas colonias, con el objetivo de mantener un gobierno cercano y de resultados.