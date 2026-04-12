Mantiene Lalo Gattás un gobierno cercano a la gente

Cd. Victoria, 12 de abril de 2026.- Con la entrega de apoyos alimentarios a domicilio y resolviendo peticiones en la zona rural, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez mantiene un gobierno cercano a la gente y apegado a la política de bienestar del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con productos de primera necesidad, visitó diversos sectores de la ciudad para entregar despensas a familias de escasos recursos que por su condición tienen dificultad para acudir al gobierno municipal y DIF a recibir el beneficio.

En el recorrido, Gattás Báez estuvo acompañado del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, para dialogar con vecinos y atendió peticiones de alumbrado público, rehabilitación de pavimento, agua potable y servicios públicos.

La agenda de la semana, la concluyó visitando el ejido Alianza de Caballeros donde, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, entregó en el marco de la celebración del 94 aniversario, 60 lámparas instaladas en diversas calles, el alumbrado de la techumbre pública y rehabilitación de caminos.