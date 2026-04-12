Enrique Meléndez acepta debatir; se perfila como aspirante fuerte en la Sección 30

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 12 de Abril del 2026

Enrique Meléndez Pérez, aspirante a la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, ha sido el primero, y hasta ahora el único, en responder a la propuesta que lanzó en algunos medios el profesor Miguel Tovar Tapia, de participar en un debate entre quienes buscan suceder a Arnulfo Rodríguez Treviño.

En dicho ejercicio, que se plantea realizarse después de que se emita la convocatoria para la renovación sindical, dijo estar dispuesto a abordar el tema del contrato colectivo de trabajo, aunque aclaró que las reformas corresponden al comité nacional del sindicato y no a las secciones estatales.

“Yo estaría de acuerdo en comentar sobre eso, pero las decisiones acerca del contrato colectivo son del sindicato nacional, no de los comités seccionales. Sí lo puedo ventilar, analizar, ver qué se está cumpliendo y señalar lo que no se cumple, pero quien tiene las condiciones para cambiarlo es el Comité Ejecutivo Nacional”, explicó.

El también ex diputado federal subrayó que, aunque no puede modificar el contrato colectivo desde la Sección 30, sí puede comprometerse a la transparencia y a crear mecanismos de observación con maestros y sociedad civil para vigilar el cumplimiento de las cláusulas.

“Lo conozco, lo domino muy bien y no tengo temor en señalar lo que no se está cumpliendo”, afirmó.

Con esta postura, el profesor se coloca como el aspirante más fuerte hasta el momento, pues además de aceptar el reto del debate, ha logrado buena convocatoria en reuniones de trabajo con maestros, lo que refuerza su perfil de liderazgo.

Cabe recordar que como parte de la propuesta de debate, Tovar Tapia sugirió incluir también el tema del Sartet, que recientemente generó inquietud tras la aprobación de un nuevo esquema de ahorros impulsado por un sindicato independiente.