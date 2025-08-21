Alcalde Lalo Gattás pone en marcha instalación de desarenador en La Peñita.

Cd. Victoria, 21 de agosto 2025. – Con la finalidad de mejorar la calidad de captación de agua en los manantiales La Peñita, el alcalde Lalo Gattás, junto al gerente de COMAPA Victoria Fernando Fuentes García, puso en marcha la obra de instalación de desarenador en la planta de bombeo que abastece diez colonias de alta densidad.

Con la presencia de la Sra. Lucy de Gattás, presidenta del DIF Victoria y funcionarios municipales, dio el banderazo del inicio de la estructura que funcionará con un sistema de filtros destinados a impedir el acceso de impurezas que eviten el taponamiento en tuberías y equipos de bombeo.

“Con esta obra se eficientiza la conducción y calidad de agua que se abastece en la Capital del Estado”, dijo Gattás Báez al destacar que con la segunda línea de acueducto que se construye con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Victoria dispondrá de los mil 750 litros por segundo que se requieren para abastecer a toda la ciudad.

En breve explicación técnica, el Ing. Roberto Hernández comentó que el objetivo de instalación del desarenador en la planta La Peñita es evitar la caída de arena, piedras y hojas al cárcamo de bombeo, situación que causa daño en equipos y tuberías de conducción, principalmente durante la temporada de lluvias.