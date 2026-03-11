Aclara Profeco que no multará en Tamaulipas por venta de tortillas transportadas en hieleras

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de marzo.– La Procuraduría Federal del Consumidor aclaró que no aplicará multas en Tamaulipas a quienes venden tortillas casa por casa transportándolas en hieleras en motocicletas o vehículos.

La postura se dio a conocer luego de la polémica generada por declaraciones del delegado estatal de la dependencia, quien había advertido sobre posibles sanciones e incluso multas millonarias contra este tipo de vendedores por presuntas faltas de higiene.

Ante la controversia, oficinas centrales de la institución emitieron una aclaración oficial en la que se descartó cualquier castigo relacionado con el manejo sanitario del producto.

La dependencia explicó que no cuenta con facultades para sancionar a comerciantes por condiciones de higiene, sanidad o manejo de alimentos durante su venta o distribución.

Señaló que esas atribuciones corresponden a otras autoridades encargadas de vigilar la salud pública y las condiciones sanitarias en que se elaboran o comercializan los alimentos.

La Procuraduría puntualizó que su intervención en el sector tortillero se enfoca principalmente en garantizar prácticas comerciales justas.

Por ejemplo, a través del acuerdo Maíz-Tortilla realiza monitoreos de precios del producto y verifica que los establecimientos exhiban de forma clara los costos al público.

Asimismo revisa la calibración de básculas para asegurar que los consumidores reciban kilos completos al comprar tortillas, además de orientar a proveedores y clientes sobre lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-187 relacionada con productos derivados de la masa y la tortilla.