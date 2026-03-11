Prometen miles de empleos con megaconstrucción de casas para trabajadores

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de marzo.– La construcción de 6 mil 247 viviendas destinadas a trabajadores en la capital de Tamaulipas generará nuevos empleos y una importante derrama económica para la ciudad, al activarse el sector de la construcción y la contratación de mano de obra local.

El proyecto forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado a nivel federal, mediante el cual se prevé edificar miles de casas para familias trabajadoras, lo que también representará una inversión significativa para Victoria.

Tras participar en la entrega de viviendas del Infonavit, el alcalde Eduardo Gattás Báez destacó que la llegada de este desarrollo habitacional representa una oportunidad para fortalecer la economía de la capital.

El edil agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar la inversión para la construcción de 6 mil 247 casas dirigidas a la clase trabajadora, lo que permitirá ampliar el acceso a vivienda en la ciudad.

Ante la alta demanda de mano de obra en el sector de la construcción, adelantó que se abrirá una bolsa de trabajo en coordinación con el Infonavit y las empresas constructoras que participarán en el proyecto.

Explicó que actualmente la mano de obra especializada es limitada, debido a que muchos trabajadores del ramo ya cuentan con empleo, por lo que será necesario incorporar y capacitar a nuevas personas interesadas en integrarse a estas obras.

Detalló que los aspirantes recibirán capacitación durante dos semanas, periodo en el que también recibirán un pago, y posteriormente podrán integrarse a los trabajos de construcción con ingresos que podrían oscilar entre 20 y 50 mil pesos mensuales.

Gattás Báez adelantó que el proceso de reclutamiento y capacitación podría iniciar en los próximos días, con el objetivo de que las empresas comiencen a contratar personal para el desarrollo del proyecto habitacional.