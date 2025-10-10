Dengue: Edomex logró una disminución del 92% en casos confirmados; esta fue la estrategia

El Estado de México (Edomex) logró una disminución del 92% en los casos de dengue confirmados durante agosto y septiembre.

Lo anterior es resultado de una estrategia de prevención y control del mosquito Aedes intensificada, como informaron las autoridades de la entidad.

El dengue es una amenaza latente, con 11,023 casos acumulados hasta octubre, de acuerdo con el Pánorama epidemiológico de dengue. Los virus del dengue se propagan a las personas principalmente a través de la picadura de un mosquito Aedes infectado.

¿Cómo se logró la reducción de 92% en casos de dengue en Edomex?

Este descenso se debe a una acción coordinada entre la Secretaría de Salud del Estado de México, autoridades municipales y la población en general en la zona sur mexiquense, considerada de riesgo (Tejupilco, Tenancingo y Valle de Bravo).

La estrategia fue integral, combinando la lucha contra las larvas y el fortalecimiento de la limpieza en los hogares:

Visitas casa por casa: Se visitaron más de 30 mil casas para llevar a cabo el control larvario.

para llevar a cabo el control larvario. Fumigación dirigida : Al menos 3,477 hogares recibieron rociamiento específico con insecticida.

: Al menos específico con insecticida. Nebulizaciones aéreas: Se realizaron nebulizaciones en 649 hectáreas para combatir al mosquito adulto.

para combatir al mosquito adulto. Monitoreo constante: Se colocaron 951 recipientes especiales para vigilar la presencia del mosco.

para vigilar la presencia del mosco. Campaña “Tapa, lava, voltea y tira”: Estrategia enfocada en desechar objetos que puedan acumular agua, como llantas, cubetas o botellas.

A pesar de los resultados del Edomex, la Secretaría de Salud del estado reportó que, de enero a agosto de 2025, se detectaron 125 personas con la enfermedad, y lamentablemente, dos casos derivaron en decesos.

¿Cuántas personas fueron detectadas con dengue en 2025?

Al cierre de agosto de 2025, la Secretaría de Salud del Estado de México reportó que fueron detectadas 125 personas con dengue, tras análisis de laboratorio. Todas estas personas recibieron el tratamiento oportuno.

Sin embargo, se registraron varios casos con diferentes tipos de gravedad:

Casos no graves: 70 de los pacientes confirmados fueron clasificados como casos no graves.

fueron clasificados como casos no graves. Casos con signos de alarma: 48 personas mostraron signos de alarma , como dolor abdominal o sangrado de nariz o encías.

, como dolor abdominal o sangrado de nariz o encías. Casos graves: Se reportaron 7 casos como graves , lo que requiere atención médica prioritaria.

, lo que requiere atención médica prioritaria. Desenlaces fatales: Del total de casos graves, lamentablemente dos personas derivaron en decesos.

¿Cómo prevenir el dengue?

La mejor estrategia, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es protegerse de las picaduras de mosquitos. El mosquito pica tanto de día como de noche.

Te dejamos las principales recomendaciones para prevenir el dengue:

Viste con ropa protectora : Usa pantalones largos y camisas de manga larga, preferentemente holgados.

: Usa pantalones largos y camisas de manga larga, preferentemente holgados. Controla los espacios cerrados : Permanece en lugares que cuenten con aire acondicionado o que tengan mallas metálicas en puertas y ventanas.

: Permanece en lugares que cuenten con aire acondicionado o que tengan mallas metálicas en puertas y ventanas. Duerme seguro : Si no hay aire acondicionado o mallas disponibles, duerme bajo un mosquitero.

: Si no hay aire acondicionado o mallas disponibles, duerme bajo un mosquitero. Elimina criaderos: Toma medidas para controlar los mosquitos dentro y fuera de tu casa para evitar el estancamiento del agua, donde el mosquito del dengue suele alojarse.

Al mantener estas medidas de prevención y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, puedes seguir defendiendo tu hogar del mosquito Aedes y garantizar un futuro con menos casos de dengue.