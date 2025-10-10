Imparte INJUVE conferencia “Los Derechos Sexuales de las y los Adolescentes y Jóvenes” en Telebachillerato Comunitario 018 de El Mante

Ciudad Mante, Tamaulipas.- En el marco del plan integral de atención a la población joven, a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), se llevó a cabo la conferencia “Los Derechos Sexuales de las y los Adolescentes y Jóvenes de 10 a 19 años”, dirigida a estudiantes del Telebachillerato Comunitario 18 de la Congregación El Abra, municipio de El Mante.

La ponencia estuvo a cargo de la especialista en Psicología, Liliana Domínguez, quien compartió conocimientos fundamentales abordando temas clave sobre la materia, generando un ambiente de respeto y apertura.

Este ejercicio es gracias a la colaboración por parte del Instituto EDUSEX, encargado de brindar atención en lo que refiere a los servicios amigables y a la educación integral para proteger los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.

Al respecto, en la charla se informó que los servicios amigables EDUSEX ofrecen orientación y consejería sobre salud sexual, anticonceptivos y prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS).

El evento contó con la participación del delegado regional del INJUVE en aquel municipio, César Eduardo Mata Lara, así como del director del plantel, Adrián Espriella Juárez, quienes acompañaron a las y los estudiantes durante esta actividad formativa.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, a través de sus programas dirigidos a fomentar el bienestar integral de las y los jóvenes tamaulipecos.

Asimismo, forma parte de la estrategia operativa del INJUVE, que dirige Óscar Azael Rodríguez Perales, el cual ha priorizado el impulso a los derechos de las personas jóvenes, garantizando información veraz y accesible para que puedan tomar decisiones responsables sobre su sano desarrollo.

El funcionario señaló que estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, liderado por el doctor Américo Villarreal Anaya, con una visión humanista y de transformación, con el objetivo de fomentar una cultura informada, consciente y libre de estigmas entre la juventud.