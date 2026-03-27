Participa INJUVE Tamaulipas en Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes: Torneo de Cascaritas y Dominadas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de convertir el deporte en un punto de encuentro que fortalezca la comunidad y fomente la convivencia entre jóvenes de todo el país, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), participó en la Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes: Torneo de Cascaritas y Dominadas, como parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México.

La jornada arrancó oficialmente desde la conferencia “La Mañanera”, encabezada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), así como con institutos de juventud estatales y municipales, reuniendo a más de 700 mil jóvenes a nivel nacional y 95 mil equipos de fútbol registrados en las 32 entidades federativas.

Desde el ámbito estatal, el secretario del Trabajo de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, durante el acto protocolario compartió a los asistentes, “me es grato compartir el mensaje de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, que ha llevado a través de la conducción de políticas públicas, el recuperar nuestros espacios públicos, de involucrar a las juventudes en temas lúdicos y deportivos, e invitarles a que sigan participando en estas actividades y seguir pendientes de su desarrollo para que el día de mañana puedan darle futuro y certeza a la conducción de nuestro estado”.

Por su parte, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, expresó, “esta estrategia del mundialito social nos invita a las juventudes a apropiarnos nuevamente de los espacios y canchas deportivas, que gracias a su participación los hemos recuperado y dado vida, y siguiendo la encomienda de nuestra presidenta Claudia Sheimbaum, de vivir y disfrutar la fiesta del mundial con actividades previas al evento deportivo que sucederá en nuestro país próximamente”.

Desde Tamaulipas se convocó a más de 4 mil jóvenes de diferentes municipios de la entidad, destacando; Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, González, Mante, Llera, Antiguo Morelos, Ciudad Victoria, Padilla, Villa de Casas, Palmillas, San Carlos, Jiménez, San Fernando, Soto La Marina, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Guerrero, Nuevo Laredo.

En la capital del estado se llevó a cabo la actividad principal en la Unidad Deportiva Norponiente, que consistió en un torneo corto de futbol con la participación de seis equipos, representando al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo Plantel Victoria (ITACE), Escuela Preparatoria Federalizada No. 1 “Ing. Marte R. Gómez”. Escuela Preparatoria Federalizada No. 2 “Aniceto Villanueva Martínez”, Escuela Preparatoria Federalizada No. 3 “Carlos Adrián Avilés Bortolussi”, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel 172 (CONALEP), y el Colegio de Bachilleres Plantel 05 (COBAT).

Durante el evento, también estuvieron presentes; Geovanny Alain Sánchez López, secretario técnico de la Mesa de Paz de Tamaulipas, María Fernanda Sifuentes Fuentes, coordinadora general de Vinculación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como representantes de distintas dependencias de gobierno estatal y directivos de instituciones educativas.