Cómo comprar fruta cortada y no poner en riesgo tu salud, según la OCU

En unos días, los mercados estarán repletos de frutas veraniegas como melones, papayas o sandías, que se comercializarán tanto enteras como en mitades o trozos. Comprarlas troceadas puede ser una buena alternativa para quienes saben que no se comerán la pieza entera antes de que se pase, ¿pero es seguro llevárnosla así a casa?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido responder a esta pregunta en un informe recién publicado, en el que advierte que muchos supermercados no conservan la fruta en mitades o troceada como se debería. «En ocasiones, no están en las neveras, sino a temperatura ambiente, lo que quizá pueda ser más problemático», avisan.

La fruta en mitades presenta una menor vida útil, ya que la pulpa está más expuesta

Las frutas cortadas presentan más riesgo de contaminación, tanto por la manipulación (higiene del cuchillo o tabla de cortar) como por el mismo proceso de corte y preparación de la pulpa, que deja de estar protegida por la cáscara y queda expuesta al aire y otros agentes externos.

Los expertos comparten los consejos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que recuerda que la fruta en mitades presenta una menor vida útil. «Hay más riesgo de crecimiento de microorganismos patógenos como Salmonella, Escherichia coli o Listeria monocytogenes», declaran. Pero advierten que no todas las frutas son iguales, ya que en las más ácidas y maduras, hay más riesgo.

Así, tras analizar cuatro frutas (sandía, melón, piña y papaya), la AESAN ha concluido que la piña es la que presenta mayor riesgo de contaminación y deterioro, porque es más ácida.

«La fruta en mitades en el punto de venta puede estar hasta 3 horas a temperatura ambiente sin que eso implique un riesgo microbiológico significativo», siguen contando. Sin embargo, la temperatura no debe superar los 25º C, el lugar debe estar ventilado y protegido de la luz solar y, tras la compra, hay que refrigerarla inmediatamente a menos de 5º C.

La OCU, por su parte, recomienda a los consumidores que sigan estos consejos cuando compren fruta ya cortada.

🍉 Recomendaciones para la población

➤ Evitar coger piezas muy maduras.

➤ Recortar todo lo posible el tiempo que pasa desde la compra hasta que la fruta entra en la nevera de casa.

➤ Hacer sitio en el frigorífico para colocarlas: deben mantenerse en refrigeración hasta que se vayan a consumir.

➤ Si no se consume todo el trozo, volver a meter en la nevera el resto cuanto antes, protegiéndolo con papel film o metiéndolo en un recipiente con tapa para evitar que se contamine. Aun así, es mejor no demorarse demasiado en consumirlo.

➤ Al cortar la fruta, hay que lavarse bien las manos y asegurarse de que los cuchillos y las tablas de corte estén limpias, para evitar contaminaciones cruzadas.