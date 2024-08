¡Alerta! Brote de listeria en embutidos

Autoridades sanitarias advierten de un nuevo brote de listeria.

En esta ocasión, el riesgo se presenta en embutidos, en especial en aquellos que han sido cortados en lonchas o mostradores.

Hasta el momento, no se ha identificado el origen de dicha infección; sin embargo, se han registrado 28 casos que han requerido hospitalización.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) mantiene la vigilancia y continúa las investigaciones, que comprenden a casi 12 estados de los Estados Unidos. Entre los más afectados se encuentra Nueva Jersey.

No obstante, los expertos piden a la población a nivel mundial mantenerse atentos y, si es posible, reducir la ingesta de estos alimentos.

Puede haber un número mayor de personas enfermas, ya que en muchos casos las personas se recuperan sin necesidad de atención médica, y en otros la enfermedad tarda de 4 a 5 semanas en presentar síntomas.

¿Qué es la listeria?

La listeria, también conocida como listeriosis, es una enfermedad que se transmite principalmente por la comida contaminada con la bacteria Listeria monocytogenes, según describe la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

A diferencia de otros agentes, la listeria tiene la capacidad de multiplicarse y seguir viviendo en espacios fríos, como es el caso del refrigerador.

¿Quién está en mayor riesgo de adquirir listeria por consumir embutidos?

En la investigación, el CDC señala que, si bien no se han identificado los fiambres envasados específicos que contienen la bacteria, se ha detectado que los embutidos de pavo, paté de hígado y jamón están más relacionados con este brote.

Esta infección no suele distinguir entre sexos y edades, pero las autoridades de salud indican que las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de desarrollar la forma más grave de la enfermedad: la muerte.

Síntomas de la listeria

Los síntomas de la listeriosis suelen aparecer unos días después de la exposición a la bacteria, aunque pueden tardar hasta 30 días en manifestarse.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea. En mujeres embarazadas, la infección puede ser relativamente leve, pero peligrosa para el feto, pudiendo causar parto prematuro, infección neonatal o incluso muerte fetal.

En casos más severos, la listeria puede propagarse al sistema nervioso, causando síntomas como dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

Estas complicaciones pueden llevar a meningitis, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, lo cual es potencialmente mortal.

Además, la listeriosis puede provocar septicemia, una infección generalizada en el organismo.

Es importante que, ante la sospecha de listeria después de haber comido algún embutido, acudas al médico.

La enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una infección por Listeria.

La listeriosis es generalmente una enfermedad leve para las mujeres embarazadas, pero causa una enfermedad grave en el feto o el bebé recién nacido.

Los adultos de 65 años y mayores, y las personas con el sistema inmunitario debilitado más comúnmente contraen infecciones graves del torrente sanguíneo (lo que causa septicemia) o el cerebro (lo que causa meningitis o encefalitis).

Las infecciones por Listeria a veces pueden afectar otras partes del cuerpo, entre ellas los huesos, las articulaciones y partes del pecho y el abdomen.