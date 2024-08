Adrián Marcelo confiesa que su objetivo es ser conductor de Televisa

A pesar de que cuando se estrenó la primer edición de “La casa de los famosos México”, Adrián Marcelo fue muy crítico y afirmó que sólo desempleados aceptaban formar parte del reality, ahora es uno de los habitantes más estratégicos de la segunda temporada, pues aspira a que, al salir del concurso, posicionarse como uno de los conductores de Televisa.

La productora Rosa María Noguerón apostó por una fórmula parecida para elegir el elenco de la nueva temporada del reality, pues en él incluyó a un regiomontano, ya que la presencia de Poncho de Nigris, dentro del programa gustó mucho al público.

Y, en esta ocasión, buscó al conductor Adrián Marcelo que, si bien, tiene una personalidad muy distinta a la de Poncho, es muy ácido a la hora de emitir su juicio y de expresar su sarcasmo.

Honesto, Adrián Marcelo ha revelado dentro de la casa que, si aceptó la propuesta de participar, fue porque le habían “llegado al precio” pero, recientemente, en una conversación con uno de sus compañeros; Sian Chiong, confesó que otro de sus objetivos es convertirse en conductor de Televisa.

El conductor de 34 años se encontraba ejercitándose junto a Sian, de 30, mientras analizaba cuáles eran las cualidades y virtudes de los otros participantes hombres, lo que podría hacerlos más fuertes que ellos dentro de la competencia, aunque rescató que él tenía una ventaja, debido a que cuenta con muchos seguidores en redes sociales.

“No es por nada, Ricardo y yo lo hemos hecho muy bien en redes, Arath y su trayectoria, Mayito y la serie, wey…”.

Además, destacó que Chiong tenía muchas posibilidades de seguir en la contienda, debido a su apariencia.

“El atractivo físico y el talento que representan Agustín y tú y, sobre todo, que son potenciales artistas. Wey, tú eres un potencial galán de telenovelas de Televisa, vato”.

El regio aclaró al actor cubano que le hacía ese comentario era porque realmente lo creía y no por tratar de simpatizarle.

“No mam*s, no tengo que quedar bien contigo, de hecho, a eso vienes, wey. Eres el futuro galán de esta empresa, perro”, señaló.

Fue entonces que habló de sus propias aspiraciones y confió a Sian que su objetivo es obtener un lugar dentro de la televisora, pero como conductor.

“Y yo sí les dije: ‘Yo me quiero posicionar como un conductor’, wey”.

El deseo de Adrián Marcelo es tal, que hasta indicó que tomaría el puesto de conductor de Arath de la Torre, otro de sus compañeros dentro de la casa, sin problema.

“Yo le quiero quitar el trabajo a Arath, wey, No tengo ningún pedo, wey”, precisó.