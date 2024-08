Cazzu canta“Como la flor”

A una semana de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaran en una íntima y discreta ceremonia civil, y a tan sólo dos meses de que él hiciera pública su separación con Cazzu y posteriormente anunciara su romance con la joven cantante mexicana, la rapera argentina volvió a la luz pública.

A pesar de que la madre de la primogénita de Nodal anunció en un comunicado el pasado 12 de junio que se alejaría de las redes sociales para dar tiempo a que la controversia se apaciguara, en esta ocasión, se ha hecho viral un video en el que se puede ver a la mamá de Inti interpretando el tema ‘Como la flor’ de Selena.

Luego de dejarse ver con su bebé de 10 meses en una fiesta infantil, la trapera reapareció como invitada especial en un programa de televisión que presuntamente se transmitirá a mediados de agosto en YouTube, según la información que filtró la Fanpage @cazzuglobal en Instagram.

En el clip se escucha a Cazzu interpretar la frase “Si en mí, no encontraste felicidad, tal vez, alguien más te la dará. Como la flor… Con tanto amor… me diste tú, se marchitó, me marcho hoy… Yo sé perder”.

Debido a que el tema de la ‘Reina del Tex-Mex’ habla sobre un rompimiento amoroso y su respectivo duelo, en redes sociales varios internautas empatizaron con Cazzu por su ruptura amorosa con Nodal y el escándalo que derivó de ello, además de aplaudir la entereza que ha demostrado al afrontar las polémicas de su ex.

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado públicamente sobre la boda de Christian con Ángela, y tampoco ha compartido información sobre el supuesto proceso legal que enfrenta con su ex por la manutención de su hija, pues se especula que habría pedido 2 millones 400 mil pesos de pensión, pero el mexicano logró reducir la cantidad a 123 mil pesos mensuales.