¿Qué son los fitoestrógenos? Descubre sus increíbles beneficios en tu salud

Los fitoestrógenos son moléculas que han demostrado tener un efecto estrogénico, son estrógenos débiles.

Actúan como estrógenos en el esqueleto, en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central y no actúan como estrógenos en el tracto genital y en la mama.

De esta manera se explica que en las poblaciones asiáticas con alto contenido de soja en la dieta exista menor incidencia de cáncer de endometrio y de mama.

Los más importantes fito-estrógenos son las Isoflavonas que se encuentran en los cereales, legumbres y hortalizas pero sobre todo en la soja. La dosis recomendada es de 35-70mg/día de Isoflavonas.

¿Los fitoestrógenos protegen el sistema cardiovascular?

Todos los datos existentes hasta ahora apuntan a una efectiva cierta protección sobre el sistema cardiovascular, similar, aunque menor, a la del Tratamiento Hormonal Sustitutivo.

Los datos son conflictivos en cuanto a su acción; actualmente no permiten demostrar un efecto preventivo sobre la osteoporosis ni un efecto favorecedor sobre el trofismo vaginal.

Aunque los estudios al respecto son limitados, éstos sugieren que los fitoestrógenos brindan grandes beneficios a mujeres postmenopáusicas especialmente en el campo alternativo al Tratamiento Hormonal

Los fitoestrógenos son una alternativa al THS, cuando está contraindicado, pero no es un tratamiento de primera elección en mujeres jóvenes con sintomatología importante.

Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas segregadas por los testículos.

Pero también, en menor cantidad, son segregadas por los ovarios y las glándulas suprarrenales. Producen un aumento del deseo sexual.

Los andrógenos pueden estar indicados en mujeres con Trastornos del Deseo Sexual Hipoactivo TDSH (frigidez, disminución de la libido…)

Actualmente se dispone de parches de liberación de Testosterona (300mcg/24h).

Estos parches sólo se aplican en mujeres con TDSH que estén histerectomizadas y con ausencia quirúrgica de los ovarios, es decir, en aquellos casos en los que se ha extirpado el útero o los ovarios.

Tibolona (Boltin)

La Tibolona es un STEAR (Selective Tissue Estrogenic Activity Regulators), o sea una molécula que modula su actividad estrogénica, según el tejido sobre el que actúa.

Por tanto, no actúa como el THS convencional y parece que tiene un riesgo menor o igual de cáncer de mama que el THS a dosis bajas.

Podría ser primera elección en mujeres con útero y/o con problemas en su sexualidad.

Así como los estrógenos son compuestos esteroideos, porque derivan del colesterol, los fitoestrógenos son no esteroideos.

Los fitoestrógenos de mayor interés nutricional se clasifican en tres grupos:

Isoflavonas: los fitoestrógenos de mayor importancia al ser los más abundantes y los más potentes.

Las concentraciones más elevadas se encuentran en la soja y algunos de sus derivados (harina, leche y tofu), y en menor cantidad en lentejas y garbanzos.

Del grupo de isoflavonas, la genisteína y la daídzeina son los de mayor interés.

Lignanos: se encuentran en el segundo puesto de importancia tras las isoflavonas y son conocidos por su efecto antioxidante.

Las semillas de lino son la principal fuente de estos compuestos fenólicos, seguidas desde lejos por las semillas de sésamo.

También están presentes en multitud de alimentos pero en bajas concentraciones: en cereales como el trigo y la cebada, en el aceite de oliva, en frutas como cerezas, manzanas, peras, albaricoques secos, y en muchos otros vegetales (zanahoria, perejil, ajo…etc).

Cumestanos: son los fitoestrógenos de menor interés.

Sus principales fuentes son las plantas de forraje como la alfalfa.