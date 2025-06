Vica Andrade responde a los señalamientos de Bárbara de Regil acerca de que Memo del Bosque la acosó

Vica Andrade ha roto el silencio tras la polémica que envuelve a su fallecido esposo, el productor Memo del Bosque, y la actriz Bárbara de Regil, quien recientemente reveló un presunto intento de beso no consentido por parte del productor. La declaración de la costarricense llega en medio del duelo que vive su familia tras el fallecimiento de Memo del Bosque, ocurrido el pasado 7 de abril.

Las acusaciones surgieron durante un episodio del reality ‘Secretos de parejas’, en el que Bárbara de Regil narró un episodio ocurrido al inicio de su carrera. Según su testimonio, fue citada por el productor en su oficina para hablar de un posible proyecto. “Fue hace 15 años”, detalló. “Me paré para despedirme y ahí se me aventó con la boca abierta. Yo me lo quité. Tenía fotos de su mujer en el escritorio. Me fui y nunca me hablaron para nada”.