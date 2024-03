Bárbara de Regil recuerda el momento en que fue acosada por un importante productor

La actriz Bárbara de Regil denunció que fue víctima de acoso por parte de un productor de televisión a inicios de su carrera profesional.

A escasos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, la actriz, de 36 años, confesó que cuando era más joven un productor casado quiso besarla a la fuerza, pero afortunadamente pudo impedirlo.

“Sí por ser mujer, me he sentido como expuesta con algún productor por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’… Se me aventó a los besos, nada más… y casado”, relató la artista a distintos medios de comunicación, entre ellos Venga la Alegría.

Al respecto de las consecuencias que tuvo su acción, la también influencer aseguró: “Me eché para atrás y dije: ‘¿Qué está pasando?’, y me fui… ya no me contrataron… Yo en ese momento no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero, pues, me dio miedo”.

Pese a que ya habló del lamentable incidente con la prensa, Bárbara de Regil manifestó que hasta la fecha tiene miedo a recibir alguna represalia, por lo que no revelará la identidad de su acosador. “Jamás lo haría público porque es muy famoso”, declaró.

De la misma manera, la intérprete comentó que también ha sido víctima de acoso callejero, pues ha recibido comentarios indeseados y silbidos en la calle.

“Antier un chavo se me acercó y me dijo ‘con todo respeto, ¡qué bonita eres en persona!’, que bonito, y el otro de ‘¡mamacita!’, si dices ‘aléjate, piérdete en un bosque, bye’, ese sí es muy corriente”, expresó.

Finalmente, De Regil reprochó que las personas de su mismo género no le hayan demostrado que la palabra “sororidad” tiene gran valor.

“Es muy difícil, la verdad muchas veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer caray, me ha costado aceptar eso, pero mis peores enemigos han sido las mujeres, no hombres, parece que el punto es destruirnos y no”, expuso al respecto.