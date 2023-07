Tom Cruise y su pasión por el cine

[ssba]

Tom Cruise se permite “hacer trampa” en su dieta cuando va al cine.

Al actor de Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One le encanta la experiencia comunitaria de ver una película en el cine, y mientras usa un disfraz para llegar a su asiento de incógnito, se recuesta y se relaja con sus refrigerios favoritos una vez que comienza la película.

En declaraciones a la revista Heat, dijo: “Definitivamente tengo que comprar palomitas de maíz y tomar un refresco. Hago un poco de trampa allí porque no me lo permite mi dieta. Pero me gusta eso, como algunos dulces, me siento y solo veo la pantalla grande”.

La estrella de 61 años, reveló que entra de incógnito. “Me pongo mi sombrero y mis anteojos, ya dentro cuando la sala está a oscuras me los quito. Y lo que es maravilloso es que cuando tienes una película realmente buena, la gente se involucra”.

A pesar del auge de los servicios de streaming, Cruise siempre hará películas diseñadas para ser vistas en una pantalla de cine.

“Hago películas para la pantalla grande. Me encanta esa experiencia comunitaria. Sé que va a ir a esas otras plataformas pero hay una comunidad, todos venimos de diferentes culturas y formas de vida y todos nos juntamos en esa sala para experimentar el cine.

“Y es algo con lo que crecí, me hizo y me inspiró a soñar y querer viajar por el mundo. Mi objetivo de niño era hacer películas y viajar por el mundo. Y no solo ser turista sino trabajar en ese mundo y vivir allí y entender la cultura.