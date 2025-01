¿Tik Tok cerrará en Estados Unidos?

Por qué se dice que TikTok va a cerrar en Estados Unidos el domingo 19 de enero?.

En abril pasado, el presidente saliente Joe Biden firmó una ley general que prohíbe a las tiendas de aplicaciones, como Apple y Google, distribuir TikTok y sus actualizaciones en Estados Unidos por una cuestión de seguridad nacional.

Por tratarse de una aplicación de la empresa china ByteDance, se teme que el gobierno chino pueda acceder a información de los usuarios y cometer espionaje.

La ley firmada por Joe Biden para prohibir TikTok en Estados Unidos entrará en vigor el 19 de enero próximo. Sin embargo, se espera que la Suprema Corte suspenda la prohibición de último momento.

El 10 de enero, los jueces escucharon los argumentos presentados por los representantes de la aplicación y de su empresa matriz china: aseguran que la ley atenta contra la libertad de expresión.

«Creemos que el Tribunal considerará inconstitucional la prohibición de TikTok para que los más de 170 millones de estadounidenses en nuestra plataforma puedan seguir ejerciendo sus derechos de libertad de expresión», dijo un portavoz de TikTok. Aún no hay una decisión tomada.

En caso de continuar la prohibición, no existe certeza sobre cómo se aplicará en la Unión Americana: podría únicamente eliminarse la aplicación del catálogo de proveedores, lo que restringiría la creación de nuevas cuentas, como lo exige la ley.

¿Qué pasará con TikTok en Estados Unidos?

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del medio especializado en tecnología, The Information, la empresa ByteDance prepara ya el cierre total de TikTok.

A partir del domingo, los usuarios de la plataforma que hayan descargado la popular app de videos, ya no podrán abrirla y serán redirigidos a un mensaje sobre la nueva legislación, junto con opciones para descargar sus contenidos y datos. ¿Será una medida de presión para el gobierno? La moneda está en el aire.