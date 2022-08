Selena Gomez y Zoe Saldaña harán musical sobre narcos en México

Selena Gomez y Zoe Saldaña llegarán a México para iniciar el rodaje de un musical sobre narcotraficantes dirigido por el francés Jacques Audiard , cuyo título tentativo es En Busca de Emilia Pérez . El proyecto, que será en tono de comedia abordará la historia de Juan del Monte , capo de la droga mexicano que para desaparecer del negocio y comenzar una nueva vida se transformará en mujer.

El protagónico del filme estará a cargo de la actriz trans española Karla Sofía Gascón , quien colaboró en la nueva versión de la serie Rebelde , de la plataforma Netflix. Hasta el momento se desconocen cuáles serán los roles tanto de Selena como de Zoe , pero trascendió que alguna de ellas encarnará a Rita , abogada que facilitará la transformación del narco. En la parte musical, la producción eligió a la actriz y cantante gala Camille , quien es reconocida por su colaboración en películas como Ratatouille y El Principito .

Selena Gomez también trabaja en otros proyectos.

Mientras comienza la filmación, Gomez sigue cosechando éxitos como actriz y productora, en la serie Only Murders in the Building. Por su parte, Saldaña trabajó en la cinta El Proyecto Adam , junto a Ryan Reynolds , además de confirmar que será parte de las secuelas de Avatar . A su vez, Jacques Audiard es uno de los cineastas contemporáneos más prestigiosos, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por el drama Dheepan , y uno de sus proyectos más reconocidos es la cinta Lee mis labios (2001).