Phaedra, hija de Rogelio Guerra, acusa al actor de solapar la violencia de su madre contra ella

Un escándalo surgió alrededor del fallecido Rogelio Guerra, el primer actor que quedó hundido en la miseria tras perder una demanda contra TV Azteca.

Resulta que una mujer llamada Phaedra salió a la luz al dar una entrevista a la revista TV y Novelas, para desmentir una nota de los años 80 que se revivió en mayo pasado.

Por medio de una carta, la descendiente del galán de éxitos como ‘Rosa Salvaje’ relató que su madre no fue princesa de Inglaterra ni una mujer millonaria que dejó todo por el artista mexicano.

Incluso despotricó contra su progenitora al calificarla como una persona que la violentó físicamente. Lo peor para ella es que su padre no hizo nada para evitar que fuera víctima de agresiones.

En el testimonio se dio a entender que Rogelio Guerra solapó las terribles actitudes, incluso se habría deslindado de la niña luego de que ella se fue a vivir a Estados Unidos.

La media hermana de Phaedra confirma que la mujer vivió cosas ‘horribles’, pero pidió no responsabilizar a Rogelio Guerra

Phaedra contó que cuando tenía 10 años su madre se la llevó a Estados Unidos para alejarla de Rogelio Guerra; aunque él no sabía su paradero, ella consideró que el famoso no luchó por ella.

Según su percepción, el artista prefirió cuidar su imagen ante las cámaras mexicanas para evitar un escándalo que pudiese haber afectado su carrera en las telenovelas.

“Desde que yo era niña fui víctima de violencia, [mi mamá me golpeaba] y Rogelio no hacía nada, no se enteraba. Muchos años después, cuando regresé a México ya siendo adulta, fui con las monjas de la escuela en la que estudié de niña. Las mismas monjas me decían: ‘tú eras la niña a la que su mamá le pegaba en la cabeza’”. “A mí me trajo mi mamá a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años, sin que Rogelio supiera. Lo hizo a escondidas, pero él tampoco hizo nada por buscarme durante todos esos años. Y cuando ya fui adulta, ingenuamente pensé en volver a México para buscar a Rogelio. Yo quería conocer a mi papá, buscaba recuperar esa parte de mi familia”, dijo.